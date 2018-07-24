Стрелявшего в Four Seasons Джабраилова исключили из "Единой России"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Бизнемена Умара Джабралилова, оштрафованного на 500 тысяч рублей за стрельбу в столичной гостинице Four Seasons, исключили из партии "Единая Россия". Об этом сообщила его адвокат Зима Бочалова.

"Решение, принятое Советом регионального отделения партии "Единая Россия" по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным", – цитирует защитницу Агентство "Москва". Она добавила, что ее подзащитный – бизнесмен, общественный деятель, меценат и многое сделал для страны и партии.

Бочалова добавила, что партия может исключить членов с судимостью только коллегиально. Кроме того, можно было обойтись без исключения бизнесмена, так как оно не является обязательным. "В пользу данного факта говорит и то обстоятельство, что даже Тверской районный суд учел все заслуги Джабраилова и при назначении наказания ограничился лишь штрафом", – подчеркнула адвокат.

В отделении партии по ЦАО подтвердили сообщение об исключении бизнесмена. "Да, исключен", – заявила специалист по учету членов партии Виктория Кущ.

Сам инцидент в гостинице произошел вечером 29 августа 2017 года. В состоянии опьянения Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что бизнесмен находился под воздействием наркотиков.

Обвиняемый признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил приговорить бизнесмена к двум годам условно с испытательным сроком на два года.