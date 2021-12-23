Пресс-конференция Владимира Путина. Прямой эфир

Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию в выставочном центре "Манеж". Мероприятие проходит в очном формате.

Традиционно пресс-конференции президента считаются подведением итогов года. Ограничений ни по тематике вопросов, ни по времени общения у журналистов нет. Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда они касаются и личной жизни главы государства.

Однако Путин, который выступает и модератором встречи, отдает приоритет региональным СМИ. Это связано с тем, что у журналистов кремлевского пула, сопровождающего Путина, больше возможностей задать вопрос президенту, чем у коллег из других городов.

Из-за мер по коронавирусу аккредитацию на мероприятие получили 507 человек против 774 годом ранее.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Это 17-я пресс-конференция для главы государства с 2001 года. Президент встречается с журналистами ежегодно. Только с 2008 по 2012 год был сделан перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Самой короткой была первая пресс-конференция президента в 2001 году – 1 час 35 минут, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – в 2008 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в формате видеоконференции: Путин общался с журналистами в течение 4 часов 29 минут, ответив на 60 вопросов.