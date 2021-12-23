Журналистов, участвующих в пресс-конференции Путина, обработают частицами серебра

Фото: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова рассказала о мерах, которые были приняты для проведения большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина на фоне пандемии.
"Особое внимание при подготовке пресс-конференции нашими специалистами было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
К примеру, участвующих в мероприятии журналистов при входе в столичный "Манеж" обработают частицами серебра. По словам Крыловой, это абсолютно безопасная процедура. Также в "Манеже" расставили стулья с необходимой дистанцией в полтора метра друг от друга, а при входе раздают маски.
В зале для журналистов на креслах разложены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра. Во всех помещениях, где будет находиться пресса, также установлены санитайзеры.
В четверг в 12:00 состоится семнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие проводится в очном формате в "Манеже".
На пресс-конференцию были аккредитованы как федеральные, так и региональные издания. Также в ней примут участие международные средства массовой информации – как западные, так и восточные.
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 23 декабря
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