РФ уведомила Турцию о неодобрении присвоения имени Дудаева парку в турецком городе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уведомила Турцию, что не одобряет присвоение имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в одном из турецких городов. Об этом сообщает ТАСС.
"По дипломатическим каналам мы уже доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов", – заявил представитель Кремля.
Песков назвал болезненным решение о присвоение парку имени Дудаева. На это отреагировали как жители Чечни, так и глава республики Рамзан Кадыров.
Накануне, 21 декабря, Кадыров обратился к министерству иностранных дел РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей. Глава Чечни также призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определиться, готов ли он поддерживать отношения с Россией.
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о парке имени Джохара Дудаева в Турции
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