В Кремле назвали слова Зеленского о возвращении Крыма прямой угрозой в адрес РФ

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В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва анализирует выступления украинского лидера по российской проблематике.

"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

МИД Украины пригрозил Минску непоправимыми последствиями в случае признания Крыма. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил надежду на то, что Белоруссия не допустит шагов, которые будут противоречить нормам международного права.

