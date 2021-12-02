В Кремле назвали слова Зеленского о возвращении Крыма прямой угрозой в адрес РФ

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва анализирует выступления украинского лидера по российской проблематике.
"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.
МИД Украины пригрозил Минску непоправимыми последствиями в случае признания Крыма. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил надежду на то, что Белоруссия не допустит шагов, которые будут противоречить нормам международного права.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: