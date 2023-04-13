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Убийца модели Гретты Ведлер объяснил, зачем он прятал тело девушки в чемодане целый год
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Убийца модели Гретты Ведлер Дмитрий Коровин объяснил, что хотел похоронить девушку в ее день рождения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Дмитрий Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог "выбросить ее, как какую-нибудь собачку", – рассказали следователи.
Отмечается, что после того, как Коровин решился избавиться от тела, он ездил по окраинам Липецка и изучал местность, намереваясь закопать чемодан с телом модели в поле. Он хотел сделать это 13 марта в качестве подарка на день рождения Ведлер.
Убийца решил перевезти чемодан с трупом из гаража поближе к месту будущего захоронения, а именно в дом родителей, уточнили следователи.
Позже сотрудники Следственного комитета нашли тело модели на заднем сидении машины отца Коровина.
"Коровин сразу признал свою вину, все рассказал и показал. Сложилось впечатление, что после задержания он даже испытал некоторое облегчение", – рассказал старший следователь Пресненского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве Фаррух Сохибов.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Коровина к 15 годам колонии строгого режима. Мужчину осудили по статьям "Убийство", "Кража" и "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
Ведлер была убита 24 февраля 2021 года в отеле на улице Смоленской. Коровин ударил ее в лицо, после чего стал душить девушку подушкой. Он решил спрятать тело в чемодане и перевезти в Липецк. Мужчина хранил труп около года в багажнике автомобиля.
"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии строго режима
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