Убийца модели Гретты Ведлер объяснил, зачем он прятал тело девушки в чемодане целый год

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Убийца модели Гретты Ведлер Дмитрий Коровин объяснил, что хотел похоронить девушку в ее день рождения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Дмитрий Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог "выбросить ее, как какую-нибудь собачку", – рассказали следователи.

Отмечается, что после того, как Коровин решился избавиться от тела, он ездил по окраинам Липецка и изучал местность, намереваясь закопать чемодан с телом модели в поле. Он хотел сделать это 13 марта в качестве подарка на день рождения Ведлер.

Убийца решил перевезти чемодан с трупом из гаража поближе к месту будущего захоронения, а именно в дом родителей, уточнили следователи.

Позже сотрудники Следственного комитета нашли тело модели на заднем сидении машины отца Коровина.

"Коровин сразу признал свою вину, все рассказал и показал. Сложилось впечатление, что после задержания он даже испытал некоторое облегчение", – рассказал старший следователь Пресненского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве Фаррух Сохибов.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Коровина к 15 годам колонии строгого режима. Мужчину осудили по статьям "Убийство", "Кража" и "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Ведлер была убита 24 февраля 2021 года в отеле на улице Смоленской. Коровин ударил ее в лицо, после чего стал душить девушку подушкой. Он решил спрятать тело в чемодане и перевезти в Липецк. Мужчина хранил труп около года в багажнике автомобиля.



"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии строго режима

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