Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве младенца в туалете поезда в Москве

телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в туалете поезда МЦК. Ролик размещен в официальном телеграм-канале ведомства.

Женщина рассказала, что 23 апреля она села в поезд "Ласточка" на станции Новохохловская, после чего ощутила схватки во время поездки. Она приняла решение уйти в туалет, где и родила ребенка, которого убила.

Россиянка призналась, что убила младенца ножницами, а после выбросила его останки в мусорное ведро.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

24 апреля в туалете поезда было обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. На его шее были обнаружены ножевые ранения, а во рту младенца находилась бумага, которая препятствовала свободному дыханию, указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее один из источников в правоохранительных органах отмечал, что женщина могла спланировать преступление заранее. Предварительно, у родившей имеются проблемы с психикой, подчеркнул собеседник.

Тело младенца было обнаружено утром 24 апреля на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. После этого сотрудники СК задержали женщину, которая убила своего ребенка.

