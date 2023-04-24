24 апреля, 20:16Происшествия
Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве младенца в туалете поезда в Москве
Женщина рассказала, что 23 апреля она села в поезд "Ласточка" на станции Новохохловская, после чего ощутила схватки во время поездки. Она приняла решение уйти в туалет, где и родила ребенка, которого убила.
Россиянка призналась, что убила младенца ножницами, а после выбросила его останки в мусорное ведро.
Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").
24 апреля в туалете поезда было обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. На его шее были обнаружены ножевые ранения, а во рту младенца находилась бумага, которая препятствовала свободному дыханию, указано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее один из источников в правоохранительных органах отмечал, что женщина могла спланировать преступление заранее. Предварительно, у родившей имеются проблемы с психикой, подчеркнул собеседник.
Тело младенца было обнаружено утром 24 апреля на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. После этого сотрудники СК задержали женщину, которая убила своего ребенка.
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