Названы причины смерти детей-сирот из интерната в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Причиной смерти троих из шести подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) № 10 в Санкт-Петербурге стал отек мозга при дефиците массы тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, у троих воспитанников в причинах смерти были указаны отек головного мозга и дефицит массы тела. Также у двоих детей была выявлена прогрессирующая дыхательная недостаточность. Еще одной из причин смерти стала недостаточность полиорганного типа, отметил собеседник агентства.

"Таким образом, в действиях сотрудников интерната следователи усмотрели признаки преступления по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сказал источник.

Он уточнил, что все погибшие находились в статусе детей-сирот, а после достижения 18-летнего возраста они были переведены в интернат. Пациенты скончались в Александровской больнице, куда их доставили работники ПНИ, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели шести детей в ПНИ на улице Коллонтай. Согласно версии следствия, сотрудники интерната ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за постояльцами, страдающими психическими заболеваниями.

