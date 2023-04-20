В Петербурге возбудили дело после гибели шести детей в психоневрологическом интернате

Фото: pni10.ru (УСО ПНИ № 10)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели шести детей в психоневрологическом интернате, сообщает РИА Новости.

Речь идет об учреждении на улице Коллонтай. По версии следствия, его сотрудники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за постояльцами, страдающими психическими заболеваниями.

Смерти зарегистрировали в период с 2022 года. Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В марте 43 ученика школы в селе Таштак в Киргизии отравились духами. Воспитанник шестого класса пришел в школу с духами и распылил их. По данным министерства образования и науки, он это сделал из хулиганских побуждений. После другие ученики почувствовали себя плохо. Всех ребят доставили в Ошскую детскую областную больницу.

Медики установили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". При этом врачи оставили 18 воспитанников под наблюдением, им потребовалась госпитализация. После обследований 14 ребят отправили домой, четверо остались в медучреждении.