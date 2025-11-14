Mirror: в США ребенок погиб после двух дней раскачивания на качелях

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Американка на протяжении 44 часов раскачивала на качелях своего трехлетнего сына, пока тот не скончался. Об этом пишет Mirror.

Уточняется, что 24-летняя Ромечия Симмс, которая была в ремиссии после выявленной у нее шизофрении, взяла сына и отправилась в Южный Мэриленд. В какой-то момент женщина перестала понимать ситуацию вокруг и непрерывно раскачивала ребенка на качелях почти двое суток.

По результатам вскрытия причиной гибели мальчика стало обезвоживание и переохлаждение. Несмотря на произошедшее, девушку не привлекли к ответственности, так как она признана невменяемой.

Ранее житель Нью-Мексико Алексис Эрнандес совершил двойное убийство из-за "послания от таракана". Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину у входа в дом с огнестрельным оружием и саблей морской пехоты.

В помещениях были найдены тела двух мужчин, одним из которых был владелец дома. Во время допроса злоумышленник рассказал, что слышал голоса, которые доносились из вентиляции. По его словам, именно таракан призвал его убить владельца помещения, так как последний якобы не любил насекомых.

