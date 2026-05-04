04 мая, 17:22

Общество

Врачи в Омске извлекли живого клеща из глаза женщины

Фото: Минздрав Омской области

Врачи Офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева извлекли из глаза 57-летней омички живого клеща, сообщил Минздрав Омской области.

Пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи медучреждения с жалобами на боли в глазу после работы на даче. По словам женщины, она наткнулась на ветку, но сначала не придала этому значения, однако боль лишь усиливалась.

Врач провел обследование и увидел, что между ресницами пациентки присосался клещ. Как рассказал офтальмолог Алексей Новиков, в неотложку обычно обращаются с травмами, гнойными процессами, воспалениями или инородными телами, но клещ на веке – случай редкий. Извлечение паразита требует предельной аккуратности, чтобы не повредить ткани и удалить его целиком.

Процедура прошла успешно. Медики ювелирно извлекли клеща, не оставив в тканях фрагментов. Членистоногое отправили на обследование для исключения инфекционных заболеваний.

В Минздраве напомнили главное правило безопасности: нельзя пытаться удалить клеща из таких специфических и труднодоступных мест, как глаза, самостоятельно – это может сделать только специалист. В ведомстве также предупредили, что пик активности клещей в регионе приходится на май, и призвали быть внимательными во время отдыха на природе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала россиян отдавать предпочтения одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. Вместе с тем необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки в одежде и использовать средства от насекомых.

медицинаобществорегионы

