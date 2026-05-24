Ирландский журналист Чей Боуз сообщил РИА Новости, что удар Украины по общежитию и колледжу в Старобельске в ЛНР является преднамеренным массовым убийством.

"Мы могли видеть фото и видео и смотреть новости, но в итоге приехали и увидели сами, почувствовали этот запах…", – отметил представитель СМИ, осмотрев рухнувшее здание.

Он заявил, что находится в шоке от увиденного. Журналист указал, что Старобельск является маленьким мирным городом. Боуз также обратил внимание, что вокруг здания нет военных объектов. Именно поэтому он назвал случившееся актом терроризма.

Представитель СМИ назвал в соцсети X киевский режим террористическим. Он также заявил, что скорбит по жертвам атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Когда мы услышим от Запада осуждение террористического режима в Киеве?" – добавил Боуз.

Он заявил, что западные СМИ никак не отреагировали на атаку ВСУ на общежитие в Старобельске. По его словам, они делают вид, что "ничего не случилось". Боуз рассказал, что данное происшествие преподносилось иностранными журналистами, ООН и Латвией как несчастный случай, якобы дрон сбился с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Представитель СМИ также сообщил, что западные журналисты в целом рассказывают лишь про инциденты на Украине, а атаки ВСУ по Донбассу и Новороссии игнорируют.

"Они не лгут об атаке ВСУ в Старобельске – они вообще не говорят, что это произошло. Так что, по их логике, если они не говорят об этом, значит, этого не было. Так же, как и со всем, что делает Украина. Если она делает что-то не так, об этом не говорят. Если что-то случается с Украиной – все об этом говорят. Против России по мнению Запада, не совершаются преступления, которое нельзя было бы оправдать", – заключил Боуз.

Журналист итальянской газеты La Stampa Джованни Пигни назвал ужасными последствия атаки ВСУ на общежитие в Старобельске. По его словам, колледж был сильно разрушен.

В свою очередь, американский представитель СМИ Кристофер Хелали указал, что украинская атака по колледжу является действиями "фашистского и террористического режима", который, по его словам, в качестве целей для атак выбирает мирных граждан.

"И он атакует мирных жителей не только сейчас, не только с 2022 года, а с 2014 года – с самого начала, когда мы выражали солидарность с народом Донбасса", – добавил Хелали.

Он считает, что без западной поддержки киевский режим ничего не может. Журналист напомнил, что США, ЕС и НАТО поставляют Украине оружие, выделяют деньги, предоставляют различные технологичные возможности, в том числе разведданные и геолокации, с помощью которых совершаются преступления в ЛНР, Донбассе, Курске и в иных регионах РФ. Именно поэтому Хелали считает, что Россия должна добиться всех своих целей в зоне спецоперации.

"Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции", – заключил американец.

Между тем шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф также отметил, что в атакованном ВСУ общежитии в Старобельске нет "производства БПЛА", на что указывала украинская сторона. По его словам, он своими глазами увидел, что это был гражданский объект, так как внутри были комнаты и аудитории.

"Я видел разбросанные тапки, одежду, тетради. Я видел девчачьи принадлежности, игрушки. Тяжело эмоционально, конечно же, с человеческой точки зрения, я от своего имени сейчас говорю, не от имени канала", – указал журналист.

Он поблагодарил российскую сторону за организацию поездки в Старобельск, благодаря чему представители СМИ смогли "увидеть правду своими глазами".

"Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально", – заключил шеф-корреспондент Al Arabiya.

Он также рассказал, что российская сторона предоставила журналистам полную свободу для работы на месте происшествия. В частности, они смогли осмотреть место трагедии, побывать в комнатах детей и пообщаться с представителями разных служб, в том числе сотрудниками МЧС России и СК РФ, которые ответили на их вопросы.

Например, командир отделения пожарной части МЧС ЛНР Сергей Звягинцев, который одним из первых прибыл на место происшествия, рассказал, как спасал студентов.

"До последнего пытались найти выживших. В связи с тем, что была авиационная опасность, нам как будто ВСУ специально не давали это сделать. Забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Повторюсь, несмотря на это, на свой страх и риск продолжали работать, прекрасно понимали, что там находятся дети", – заявил Звягинцев.

Помимо этого, представителям СМИ показали обломки украинских дронов, которыми наносились удары по колледжу и общежитию. На одном из БПЛА была установлена американская антенна Starlink, передает агентство. Группа зарубежных журналистов уже уехала с места происшествия.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону необходимо истребовать у журналистов кадры из Старобельска, чтобы осознать факт того, что его страна финансирует терроризм.

Таким образом дипломат отреагировала на пост Макрона в соцсети X, где он сообщил, что решимость французской стороны поддерживать Украину лишь укрепляется после массированного удара ВС РФ по военным объектам.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая тоже находилась на месте трагедии в Старобельске, заявила, что РФ будет добиваться наказания тех, кто виновен в гибели людей в ЛНР.

"Украина убивает "своих мирных жителей". <...> Они их делят на первый и второй сорт", – отметила омбудсмен.

Она также указала, что БПЛА, которые использовались для атаки в Старобельске, собраны на деньги западных налогоплательщиков. Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что многие иностранные государства врут, что их журналистам не предоставили допуск к месту происшествия.

"Представитель Украины называет это инцидентом. Господин представитель Украины, вы инцидентом что называете? Убийство этих детей? Это инцидент? Говорят, что это инсценировка, что это российская пропаганда, что объективные СМИ зарубежные не могут освещать эти события, потому что нет доступа. Вот посмотрите, какое количество приехало международных журналистов. А где CNN? Где BBC? Где представители СМИ Токио? Они сюда не приехали, у них нет объяснений", – заявила Лантратова.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание, что западные страны, в том числе Франция, Великобритания, Украина и Дания, называют покушение на педагогов и детей нарушением международного гуманитарного права. Однако, по ее словам, именно это происходит в Донбассе. Именно поэтому она считает, что прибывшие в Старобельск журналисты должны зафиксировать, что вблизи колледжа нет военных объектов, а также зафиксировать правду.

"Мы говорили с родственниками пострадавших, родственниками погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях", – уточнила Лантратова, добавив, что многим погибшим примерно 14–18 лет.

Между тем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в мессенджере MAX назвала бесчеловечным и циничным удар ВСУ по общежитию колледжа. Она выразила соболезнования родственникам погибших и сообщила, что продолжит вместе с коллегой из ЛНР Инной Швенк оказывать помощь семьям.

По словам Львовой-Беловой. 60 человек, в том числе взрослые, которые помогали пострадавшим, пострадали.

"Двое детей остаются в медицинских организациях региона. Молимся за скорейшее выздоровление", – заявила омбудсмен.

На место трагедии Старобельске прибыли более 50 журналистов из 19 стран. Захарова заявила, что речь идет о представителях Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии и многих других странах.

ВСУ нанесли удар БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По словам Лантратовой, для удара было использовано 16 беспилотников.

В результате погиб 21 ребенок. После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. Также было возбуждено уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявлены днями траура по погибшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание.

В свою очередь, Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар по Старобельску. 24 мая стало известно о нанесенном российской армией ударе возмездия. Российская армия смогла поразить украинскую военную инфраструктуру, в том числе объекты ГУР Украины и командования ВСУ в Киеве и Киевской области. Для этого были использованы ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

