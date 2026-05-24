Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 14:51

Происшествия

Двоих пострадавших из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР эвакуируют в Москву

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

Двоих пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске доставят на лечение в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Такое решение принято по итогам телемедицинских консультаций. Одного из пострадавших, состояние которого оценивается как тяжелое, уже эвакуировали в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова в Москву. Им оказался молодой человек 2003 года рождения.

По словам Кузнецова, дорогу молодой человек перенес удовлетворительно. В настоящее время медики проводят комплексную диагностику и определяют план лечения. Еще одну пострадавшую тоже доставляют в Москву. Состояние девушки 2003 года рождения оценивается как тяжелое.

На данный момент в больницах ЛНР остаются 8 раненных. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще троих – тяжелое, а остальных – средней степени тяжести. Кузнецов уточнил, что все они получают необходимую медпомощь в полном объеме. В частности, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров.

Амбулаторно медпомощь получили 33 человека, добавил помощник министра здравоохранения России. По его словам, с пострадавшими и их семьями работают психологи.

В свою очередь, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в мессенджере MAX, что вместе с омбудсменами ЛНР Анной Сорокой и Инной Швенк, а также ректором Луганского государственного педагогического университета Жанной Марфиной продолжает работать на месте происшествия.

По словам Лантратовой, для семей пострадавших организованы пункты временного размещения, предоставляется горячее питание и психологическая помощь. Она также сообщила, что доноры со всей республики продолжают сдавать кровь для тех, кто получил ранения при атаке ВСУ по Старобельску.

Омбудсмен назвала произошедшее с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением. Она заявила, что "Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима.

"Мы не забудем и не простим", – добавила Лантратова.

Кроме того, она рассказала, что на месте продолжают работать спасатели, врачи, психологи МЧС и министерства просвещения РФ, а также волонтеры и общественники. По ее словам, они занимаются ликвидацией последствий удара ВСУ по Старобельску в ЛНР.

Украинские военные атаковали с помощью дронов учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По словам Лантратовой, для удара было использовано 16 беспилотников.

В результате погиб 21 ребенок, а более 60 получили ранения. После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. Также было возбуждено уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявлены днями траура по погибшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание.

В свою очередь, Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар по Старобельску. 24 мая стало известно о нанесенном российской армией ударе возмездия. Российская армия смогла поразить украинскую военную инфраструктуру, в том числе объекты ГУР Украины и командования ВСУ в Киеве и Киевской области. Для этого были использованы ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Траур объявлен в ЛНР по погибшим в Старобельске

Читайте также


происшествия

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика