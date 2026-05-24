Двоих пострадавших из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР эвакуируют в Москву

Двоих пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске доставят на лечение в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Такое решение принято по итогам телемедицинских консультаций. Одного из пострадавших, состояние которого оценивается как тяжелое, уже эвакуировали в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова в Москву. Им оказался молодой человек 2003 года рождения.

По словам Кузнецова, дорогу молодой человек перенес удовлетворительно. В настоящее время медики проводят комплексную диагностику и определяют план лечения. Еще одну пострадавшую тоже доставляют в Москву. Состояние девушки 2003 года рождения оценивается как тяжелое.

На данный момент в больницах ЛНР остаются 8 раненных. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще троих – тяжелое, а остальных – средней степени тяжести. Кузнецов уточнил, что все они получают необходимую медпомощь в полном объеме. В частности, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров.

Амбулаторно медпомощь получили 33 человека, добавил помощник министра здравоохранения России. По его словам, с пострадавшими и их семьями работают психологи.

В свою очередь, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в мессенджере MAX, что вместе с омбудсменами ЛНР Анной Сорокой и Инной Швенк, а также ректором Луганского государственного педагогического университета Жанной Марфиной продолжает работать на месте происшествия.

По словам Лантратовой, для семей пострадавших организованы пункты временного размещения, предоставляется горячее питание и психологическая помощь. Она также сообщила, что доноры со всей республики продолжают сдавать кровь для тех, кто получил ранения при атаке ВСУ по Старобельску.

Омбудсмен назвала произошедшее с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением. Она заявила, что "Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима.

"Мы не забудем и не простим", – добавила Лантратова.

Кроме того, она рассказала, что на месте продолжают работать спасатели, врачи, психологи МЧС и министерства просвещения РФ, а также волонтеры и общественники. По ее словам, они занимаются ликвидацией последствий удара ВСУ по Старобельску в ЛНР.

Украинские военные атаковали с помощью дронов учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По словам Лантратовой, для удара было использовано 16 беспилотников.

В результате погиб 21 ребенок, а более 60 получили ранения. После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. Также было возбуждено уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявлены днями траура по погибшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание.

В свою очередь, Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар по Старобельску. 24 мая стало известно о нанесенном российской армией ударе возмездия. Российская армия смогла поразить украинскую военную инфраструктуру, в том числе объекты ГУР Украины и командования ВСУ в Киеве и Киевской области. Для этого были использованы ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

