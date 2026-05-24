24 мая, 22:28

Происшествия

Лантратова пообещала сделать все для нормального будущего раненных в Старобельске детей

Фото: ТАСС/Александр Река

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова пообещала сделать все возможное и невозможное, чтобы пострадавшие при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж восстановились и вернулись к нормальной жизни. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Омбудсмен посетила Луганскую республиканскую клиническую больницу, где проходят лечение дети, 24 мая. Она рассказала, что состояние ребят разное – кто-то уже сидит на кровати и пьет чай, а кто-то до сих пор не может пошевелиться без боли.

"Мы будем помогать этим детям и их семьям. Врачи рядом, но главное, что они живые", – написала Лантратова.

Лантратова подчеркнула, что удар по колледжу был не ошибкой ПВО и не случайным залпом, а преднамеренной охотой с перерывом на перезарядку, чтобы накрыть выбегающих детей.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, за 45 часов, пока шла операция, воздушная тревога объявлялась 15 раз. Глава республики также рассказал о героизме жителя Старобельска Константина, который в первые минуты бросился спасать детей.

Несмотря на пожар и повторные взрывы, он пытался вывести учащихся в безопасное место, пока сам не получил ранение. Глава ЛНР поблагодарил его за отвагу и пожелал скорейшего выздоровления. По его словам, прямо сейчас врачи борются за жизнь 19-летнего Максима, который находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР 22 мая. В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. Позже число пострадавших выросло до 65 детей.

После атаки в регионе ввели режим ЧС регионального характера и возбудили уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявили днями траура.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей, и заявил, что все ответственные должны понести наказание. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения по ответу на удар.

24 мая российская армия нанесла удар возмездия. Были поражены объекты украинской военной инфраструктуры, в том числе ГУР Украины и командование ВСУ в Киеве и области. В атаке применялись ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Пасечник заявил, что удары по детям не имеют оправдания, назвал произошедшее проявлением фашизма и выразил уверенность, что виновные будут найдены.

Лантратова вместе с главой ЛНР и министром здравоохранения посетила больницу, куда доставили пострадавших.

Иностранный журналист из Пакистана Иштеак Хамдани сравнил произошедшее в Старобельске с ударом по школе для девочек в иранском Минабе 28 февраля, где погибли 168 учениц. Он отметил, что представить эту картину без слез невозможно, а произошедшее стало большим ударом с человеческой точки зрения.

