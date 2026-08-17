Страдающий деменцией Брюс Уиллис посетил свадьбу младшей дочери от Деми Мур

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Таллула, вышла замуж. Несмотря на лобно-височную деменцию, ее отец побывал на торжестве. Как прошла свадьба и что известно о состоянии звезды Голливуда – в материале Москвы 24.

Свадебные выходные

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buuski

Младшая дочь экс-супругов и звезд Голливуда Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Таллула, вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Свадьба состоялась в семейном поместье в штате Айдахо 8 августа. Страдающий деменцией Уиллис не смог отвести наследницу к алтарю, однако он побывал на камерной церемонии, которая прошла до начала основного торжества. На одном из кадров, опубликованных американским журналом Vogue, актер приобнял дочь и пожал руку новоиспеченному зятю.

"Нежный момент с папой и Джастином в начале свадебных выходных", – подписала снимок Таллула в комментарии для Vogue.

Из-за болезни Брюс редко появляется на публике. В июне его нынешняя супруга, модель Эмма Хеминг, выложила в своих соцсетях короткое видео с актером. На нем Уиллис набрал в легкие гелий из воздушного шара и исполнил песню Happy Birthday в честь 50-летия жены.

"Я готова к новому десятилетию и тому, что оно может принести. Мои 40-е были непростыми, но я горжусь тем, чего достигла в роли жены, матери, партнера по уходу и защитника интересов людей с деменцией", – подписала ролик Эмма.

Позже в подкасте Making Space она призналась, что испытывала чувство вины из-за празднования 50-летия на фоне тяжелой болезни мужа. Эмма отметила, что у нее не было праздничного настроения и она всерьез думала о том, чтобы не отмечать этот день. Однако ее подруга посоветовала ей не упускать возможность немного порадоваться. Эмма добавила, что это было непростое решение, но она все же отпраздновала юбилей.

"Думаю, чувство вины – это то, что я ношу в себе постоянно, но я поняла, что оно совершенно не помогает. В такие моменты я всегда задаюсь вопросом: а чего бы для меня хотел мой муж?" – сказала Хеминг.

Эмма предположила, что ее супруг желал бы, чтобы она устроила "большую веселую вечеринку" и "радовалась жизни вместе с друзьями и семьей".



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buuski

Ранее Хеминг заявила в подкасте The Bossticks, что из-за болезни супруга ее жизнь превратилась в "постоянный траур" и она "оплакивает человека, который еще жив".





Эмма Хеминг супруга актера Брюса Уиллиса Думаю, особенность любой формы деменции в том, что она просто отнимает у тебя все. Знаете, эти болезни – они все забирают, порой очень медленно, и тебе приходится постоянно оплакивать новые и новые утраты. Так что ты пребываешь в состоянии непрерывной скорби. Я просто научилась с этим жить.

Она также подчеркнула, что деменция не всегда связана с потерей памяти, и в случае с Брюсом болезнь в первую очередь влияет на его способность общаться.

"Когда люди спрашивают: "Он помнит, кто вы?" – да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера, у него лобно-височная деменция. Это другая часть мозга", – подчеркнула Эмма.

19 марта актер отметил 71-летие. Его тепло поздравила экс-супруга Деми Мур в соцсетях, опубликовав снимки Брюса с внучкой Луэттой.

"Все, что тебе нужно, – это любовь. С днем рождения!" – подписала кадры Деми.

Жизнь после диагноза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/emmahemingwillis

Серьезные проблемы со здоровьем у Брюса начались несколько лет назад. В марте 2022-го стало известно, что актер страдает от афазии – расстройства речи. Недуг становился ощутимым препятствием для актерской работы, однако Уиллис не хотел бросать любимое дело и некоторое время снимался с наушником. Тем не менее в итоге звезда Голливуда принял непростое решение завершить карьеру.

Уже в начале 2023-го выяснилось, что афазия была симптомом лобно-височной деменции. Заболевание характеризуется тем, что постепенно приводит к потере когнитивных способностей.

Впоследствии в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что состояние актера ухудшилось: он якобы едва мог ходить и разговаривать. После диагностированного заболевания Брюс начал вести закрытый образ жизни и, по данным прессы, почти не покидал территорию своего особняка.

В августе 2025-го Эмма Хеминг заявила, что была вынуждена отселить актера в отдельный специально оборудованный одноэтажный дом с круглосуточным медицинским уходом. По ее словам, там созданы особые условия для комфорта Брюса, тем не менее она и две их общие дочери продолжают проводить с ним много времени.

У Брюса пятеро дочерей: трое взрослых от брака с Деми Мур и двое несовершеннолетних от брака с Эммой Хеминг.