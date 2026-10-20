Солист группы "Динамит" Илья Зудин рассказал о конфликте внутри коллектива

Солист популярной в начале 2000-х группы "Динамит" Илья Зудин рассказал журналистам о конфликте с другим участником бойз-бэнда Ильей Дуровым. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не обманул его ни разу"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Один из участников группы "Динамит" Илья Зудин рассказал в интервью изданию "СтарХит" о конфликте с другим солистом коллектива, Ильей Дуровым. По его словам, Дуров ушел из группы в 2010-м. Тогда Зудин начал налаживать выступления в одиночку, однако в 2024-м тезка предложил объединиться.



Илья Зудин участник группы "Динамит" Я стал предлагать организаторам, чтобы брали нас двоих. Они вначале не соглашались, так как на второго человека нужны дополнительные расходы. Но я решил, что свой гонорар буду делить с Ильей, и у нас начались постепенно совместные концерты.

Вскоре дела у коллег пошли в гору, случился новый виток популярности группы: в частности, их пригласили поучаствовать в музыкальном проекте на федеральном телеканале. В результате Дуров предъявил Зудину "особые требования", которые тот не смог выполнить, и их пути вновь разошлись, рассказал последний.

"Он просто поставил мне ультиматум, что с сегодняшнего дня будет получать 100 тысяч рублей за концерт. В то время это было больше половины. Есть же еще расходы: я оплачиваю директора, пиар, бухгалтера. У нас достаточно большая команда музыкантов – четыре человека – им тоже нужны деньги", – рассказал Зудин.

Исполнитель добавил, что последний раз общался с коллегой по смс в сентябре 2025-го, впоследствии Дуров выходил на связь с Зудиным через своего директора и с теми же требованиями.





Илья Зудин участник группы "Динамит" Когда Илья предложил вновь работать вместе, я воспринял это с большим энтузиазмом. Я не обманул его ни разу. Я мог зарегистрировать название "Динамит" в любой момент этих 15 лет до его возвращения. И вдруг через 15 лет, когда я все наладил, приходит Илья и просит 50% от всего.

Зудин также рассказал, что пока они с коллегой не могут прийти к единому соглашению по поводу авторских прав на песни. Певец подчеркнул, что треки авторства Дурова он не исполняет, а также объяснил, что готов договариваться с тезкой, но на приемлемых условиях.

"У него есть исполнительские права, конечно, я не против переводить отчисления за них. Мы предлагали ему заключить соглашение, на основании которого он будет получать свои законные проценты. А он хочет 50%. <...> Ну не может человек, который работал год, с 2024-го по 2025-й, не написал ни одной песни, не снял ни одного клипа, не купил ни одного костюма, ничего не сделал, получить больше. И человек не просит, не договаривается, а требует", – добавил Зудин.

При этом Илья отметил, что не хочет мешать коллеге выступать, а также никогда не запрещал ему исполнять треки группы "Динамит", однако просил указывать в афишах, что Дуров "экс-Динамит". Певец объяснил это тем, что наличие двух коллективов с одинаковым называнием ведет к путанице.

"Он делает все, что хочет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ilyadurov_official

Илья Дуров ранее также высказывался по поводу конфликта. В эфире программы "Секрет на миллион" в ноябре 2025-го он заявил, что причиной повторного распада группы стали разные взгляды на совместную работу.





Илья Дуров экс-солист группы "Динамит" Сейчас, когда мы вот, так сказать, воссоединились, Илья мне в итоге дал понять, что он не готов со мной ни по каким вопросам советоваться и учитывать мое мнение. Дал понять, что он продюсер группы "Динамит", группа "Динамит" принадлежит только ему, и он делает все, что хочет. Мое дело только приходить вовремя на концерт.

Помимо этого, исполнитель рассказал об угрозах со стороны тезки.

"В афише я написал: Илья Дуров, группа "Динамит". Моему директору позвонил Илья, сказал: "Ну, этот концерт я вам прощаю, а вот если ты так же назовешься на следующей афише своего концерта, у тебя будут проблемы", – рассказал Дуров.

Помимо этого, он заявил, что Зудин якобы единолично получает все отчисления за хиты "Динамита". В программе "Светская хроника" в августе 2026-го Илья рассказал, что из-за сложившейся ситуации ему пришлось обратиться к адвокату и юристам.

"Илья зарегистрировал все эти песни на себя, хотя у него не было никаких реальных документальных прав на это", – считает Дуров.

По данным СМИ, до суда дело пока не дошло.

"Динамит"

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Бойз-бэнд был основан продюсером Юрием Айзеншписом в 1999-м, идея принадлежала Илье Зудину. Затем к группе присоединились Леонид Нерушенко и Илья Дуров. Коллектив, состоящий из трех симпатичных парней, имел большой успех. Треки "Красивые слова" и "Я не забуду никогда" стали настоящими хитами.

Однако в 2003-м Нерушенко покинул коллектив после драки с двумя другими солистами. По словам Зудина, Леонид нелестно высказался в адрес его девушки и друга, из-за чего и началась потасовка. Нерушенко начал сольную карьеру, однако в сентябре 2005-го его жизнь трагически прервалась: исполнитель разбился на мотоцикле.

После ухода Леонида его место в группе занял сначала Евгений Морозов, затем Илья Данильченко. После смерти Юрия Айзеншписа в сентябре 2005-го творческая активность группы заметно снизилась, вследствие чего упала и популярность. В 2008-м Данильченко покинул группу, а Зудин и Дуров какое-то время выступали вдвоем, однако в 2010-м приостановили совместную деятельность.

По данным СМИ, в марте 2025-го они объявили о воссоединении, дали сольный концерт в Москве, также состоялось еще несколько совместных выступлений, в том числе в рамках фестивалей. В том же году Дуров и Зудин приняли участие в музыкальном телепроекте "ВИА Суперстар!", где заняли второе место. Помимо этого, певцы выпустили ремикс хита "Красивые слова" и записали новый трек. Однако осенью 2025-го музыканты вновь приостановили совместную деятельность из-за разногласий.

Зудин продолжает выступать, выпускает новые треки, а также исполняет хиты "Динамита". Дуров, по данным СМИ, поет в хоре мужского монастыря под Тверью и занимается продюсированием.