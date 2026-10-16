Губин заявил, что деятельность Баскова сложно назвать творчеством

Звезда 1990-х Андрей Губин вновь допустил спорные высказывания о коллегах, в частности, оценив творчество Николая Баскова и Наташи Королевой. Позднее певцу публично ответил супруг артистки, Сергей Глушко. Подробности – в материале Москвы 24.

"Разные величины"

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady; Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец Андрей Губин, пропавший с радаров в середине 2000-х из-за борьбы с неврологическим недугом, в последнее время дает все больше поводов говорить о себе. Новые треки он пообещал выпустить после того, как решит проблемы со здоровьем, а пока будоражит общественность высказываниями о коллегах.

В частности, он побывал на презентации группы "Жара", которая представила кавер на его хит "Девушки, как звезды", и пообщался с прессой. Помимо прочего, музыкант оценил творчество народного артиста РФ Николая Баскова. Певец заявил, что считает коллегу хорошим исполнителем, который "в своем стиле отрабатывает идеально".

"Но он же не пишет, во-первых. Он просто поет то, что ему написали. Творчеством это назвать сложно", – высказался Губин.

Он также уточнил, что Басков работает в эстрадном жанре, который Губин считает не очень современным.

"Вообще вся эстрада – это другой жанр. Мы – попса. Это другое. Попса – современная всегда, это последние технологии. А эстрада – это эстрада, она как бы более приличная, но это уже скучно давно. Для современных людей, а я себя еще современным человеком считаю", – поделился мнением Андрей.

Он также высказался об отсутствии статуса заслуженного артиста РФ, отметив, что не завидует коллегам, которым это звание дали.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Я не против, потому что Наташе Королевой дали "заслуженную артистку" еще фиг знает когда, а Наташа Королева и Андрей Губин – это все-таки разные величины. Я песен написал столько, но у меня никакой зависти по этому поводу нет, потому что у меня вся жизнь как на сцене, я чувствую к себе довольно большое внимание. Тина Тернер – не заслуженная и не народная артистка США, но при этом ее знает весь мир.

Высказывание получилось спорным по отношению к Наташе Королевой, и на него отреагировал супруг певицы Сергей Глушко в разговоре с Teleprogramma.org.

"Я рад, что Андрей Губин вспомнил Наташу. Мы-то ее не забывали, собственно говоря. Я имею в виду себя не как мужа, а как поклонника, как человека, который слушает ее песни. Поэтому уже "Ура!". Прогресс налицо, так сказать. Андрей Губин начинает вспоминать коллег. И это уже хорошо. Дай бог скоро вернется на сцену! Мы ждем", – отметил Глушко.

"У нас в шоу-бизнесе гениев нет"

Губин не впервые высказался о коллегах и их творчестве. В интервью журналисту Ксении Собчак весной 2026-го певец рассказал, как относится к современным исполнителям.

"Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?! Zivert? Ну нормально, стоит своих денег... Она симпатичная, мне нравится как девушка, но есть такое понятие, как творчество. К Ольге Бузовой хорошо отношусь. Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный. <…> У нас в шоу-бизнесе гениев нет", – заявил певец.

Однако больший резонанс вызвали слова Губина про солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит: "Привет, девчонки". Разве это не позор? Конкретный позор. Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность.

После этого Жуков выложил в своих соцсетях фрагмент на мотив песни "Алешка", в котором специально шепелявил и картавил. В свою очередь Губин в разговоре с Москвой 24 оправдался за критику в адрес коллеги, отметив, что относится к Жукову с уважением.

При этом реакция пользователей Сети и публичных людей была неоднозначной: одни поддержали Сергея, другие посчитали, что "достойнее было бы проигнорировать" слова Губина.

"За тысячу рублей не готов работать"

Пик популярности Андрея Губина пришелся на 1990-е и начало 2000-х. Певец прославился благодаря хитам "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Ночь", "Зима-холода", "Милая моя далеко" и другим. Однако в середине 2000‑х он исчез из публичного поля.

Лишь в 2019-м Губин назвал причину, по которой ему пришлось неожиданно завершить карьеру, и рассказал о том, что врачи нашли у него левостороннюю прозопалгию лица, которая характеризуется постоянными болями разной интенсивности. Певец отмечал, что недуг ухудшает качество жизни.

В начале октября 2026-го он заявил, что заметил улучшения в самочувствии, несмотря на то что врачи его "давно похоронили".





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Я пою на веранде у себя, в доме. Я нормально пою, узнаваемый тембр мой остался. Он немножко… Чувствуется, что человек болеет. Я выздоровею, не волнуйтесь! Я выздоравливаю.

Однако на презентации кавера на его песню "Девушки, как звезды" Губин отметил, что пока вынужден отказываться от выступлений из-за болей в спине, ногах, которые отражаются на грудном резонаторе и, как следствие, на голосе. Андрей рассказал, что за новогодний корпоратив ему предложили 100 тысяч долларов.

"Я отказываюсь, потому что не хочу продавать работу низкого качества по дорогой цене, а за тысячу рублей я тоже работать не готов. Мне есть на что жить", – подчеркнул музыкант.

Тем не менее Губин не исключил возвращение на сцену, потому что ему даны определенные способности и талант, которые нельзя закапывать.