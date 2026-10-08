Иосиф Пригожин поддержал Zivert на фоне массового хейта ее шоу в Санкт-Петербурге

Представители шоу-бизнеса поддержали певицу Zivert на фоне громкого скандала: она исполнила номер в память о Майкле Джексоне, за что подверглась жесткой критике в Сети. Подробности – в материале Москвы 24.
"Бесите своей тупостью"
Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenanaoomovich; instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shilnikova.katerina
Певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) дала большой сольный концерт в Санкт-Петербурге 3 октября, но его до сих пор обсуждают в Сети. Во время шоу она исполнила трек Майкла Джексона Thriller в память о поп-короле, представ в образе знаменитого американского певца и исполнила движение, ставшее его визитной карточкой, – лунную походку.
Однако исполнительницу жестко раскритиковали в Сети.
"Это выглядит как выступление в актовом зале. Кринж", "зачем? Ужас, еще одна зарабатывают на чужом творчестве. Выглядит убого", "просто шоу двойников", "ой, не надо было, при всем уважении к Zivert", "Джексон и без этой пародии навсегда останется жив в истории музыки. Кавер на его песню еще можно понять, но зачем на своем сольном концерте устраивать этот цирк с пародией", "это ужасно. Особенно для тех, кто обожает Майкла Джексона. Как надругались над творчеством", "честно, отвратительно. Плохо оттанцовано, плохо сыграно. Я с детства люблю Майкла. Ему нет равных даже сейчас со всеми технологиями, возможностями", – возмутились пользователи Сети.
При этом многие поклонники знаменитости, в том числе те, кто присутствовал на концерте, поблагодарили Zivert в соцсетях за подаренные эмоции, отметив ее уникальный голос, пластику и яркое шоу.
В свою очередь, Юля отреагировала на хейт в личном блоге.
"Я ругаю себя за то, что реагирую на это, но вы реально бесите своей тупостью, что промолчать в этот раз для меня оказалось невозможно", – добавила Zivert.
Исполнительница подчеркнула, что всю жизнь мечтала исполнить этот номер и сделала его, чтобы отдать дань уважения и любви "самому великому артисту в истории человечества".
"И сколько бы всякие идиоты ни лаяли вокруг, я точно знаю, что ему (где бы он сейчас ни был) было очень приятно, что маленькая девочка Юля исполнила свою мечту", – написала певица.
К слову, перед концертом Zivert пообщалась с прессой и рассказала, что на шоу в Санкт-Петербурге было потрачено 174 миллиона рублей. Исполнительница отметила, что такие затраты не окупаются, поэтому гастролировать с подобными концертами по стране невозможно.
"Отстаньте, ради всего святого"
Хейт в адрес Юли оказался настолько сильным, что за певицу публично заступилась журналист Ксения Собчак. Она ответила в том числе тем, кто раскритиковал Zivert за такие крупные траты на шоу.
Собчак также поздравила певицу и всю ее команду "с еще одним потрясающим шоу".
Продюсер Пашу тоже поддержал Zivert.
"Я думаю, что люди стали слишком злыми. Если весь концерт – бездарность, ты можешь написать, что концерт не понравился, но привязываться к отдельным вещам – всегда есть такие… Кто-то хочет выпендриться и собрать дополнительный охват, внимание", – поделился мнением Пашу.
Он также подтвердил, что многие исполнители ради создания масштабного зрелищного шоу уходят в минус.
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН высоко оценил выступление Zivert и посоветовал не обращать внимание на хейтеров.
Пригожин добавил, что из хейтерских отзывов тоже можно извлечь пользу, ведь они привлекают больше внимания к событию, чем положительные оценки.
В свою очередь, продюсер Павел Рудченко посоветовал Zivert реагировать на хейтеров более сдержанно, сообщает News.ru.
"Негативные отзывы – это тоже часть обратной связи, которую стоит учитывать при оценке выступления, даже если они действительно непрофессиональные. Вспыльчивая реакция Zivert кажется мне необоснованной. Необязательно всех обвинять в недалекости. Наоборот, к артистке может возникнуть предвзятое отношение, будто она не слышит обратную связь и работает для самолюбования", – выразил мнение Рудченко.
Продюсер добавил, что современная аудитория требовательно относится к качеству выступлений, поскольку многие артисты сами задали высокую планку и постоянно ее повышают.
Промоутер Владимир Зубицкий в разговоре с НСН назвал шоу Zivert лучшим по сравнению с выступлениями других российских исполнителей.
В свою очередь, продюсер Леонид Бурлаков в беседе с тем же изданием сравнил Zivert с Тейлор Свифт в том смысле что, обе певицы – больше про шоу, нежели про музыку.
"Тейлор Свифт тоже собирает стадионы и зарабатывает миллионы, но песен ее мы вспомнить не можем. С Zivert то же самое. Да, она собирает стадионы, но ее песни у костра мы не споем. По сути, это театральные постановки с актрисой Zivert, с танцорами, эффектами. Это как ярмарка, но к музыке это не имеет никакого отношения", – заявил Бурлаков.
Продюсер назвал такое творчество не песнями, а продуктом и развлечением для людей.