Иосиф Пригожин поддержал Zivert на фоне массового хейта ее шоу в Санкт-Петербурге

Представители шоу-бизнеса поддержали певицу Zivert на фоне громкого скандала: она исполнила номер в память о Майкле Джексоне, за что подверглась жесткой критике в Сети. Подробности – в материале Москвы 24.

"Бесите своей тупостью"

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenanaoomovich; instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shilnikova.katerina

Певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) дала большой сольный концерт в Санкт-Петербурге 3 октября, но его до сих пор обсуждают в Сети. Во время шоу она исполнила трек Майкла Джексона Thriller в память о поп-короле, представ в образе знаменитого американского певца и исполнила движение, ставшее его визитной карточкой, – лунную походку.

Однако исполнительницу жестко раскритиковали в Сети.

"Это выглядит как выступление в актовом зале. Кринж", "зачем? Ужас, еще одна зарабатывают на чужом творчестве. Выглядит убого", "просто шоу двойников", "ой, не надо было, при всем уважении к Zivert", "Джексон и без этой пародии навсегда останется жив в истории музыки. Кавер на его песню еще можно понять, но зачем на своем сольном концерте устраивать этот цирк с пародией", "это ужасно. Особенно для тех, кто обожает Майкла Джексона. Как надругались над творчеством", "честно, отвратительно. Плохо оттанцовано, плохо сыграно. Я с детства люблю Майкла. Ему нет равных даже сейчас со всеми технологиями, возможностями", – возмутились пользователи Сети.

При этом многие поклонники знаменитости, в том числе те, кто присутствовал на концерте, поблагодарили Zivert в соцсетях за подаренные эмоции, отметив ее уникальный голос, пластику и яркое шоу.

В свою очередь, Юля отреагировала на хейт в личном блоге.





Zivert певица Как же тупо думать, что я претендую на оригинал! Вы реально глупые, недалекие и очень узкомыслящие, озлобленные люди. Мне вас прямо жаль. Майкл Джексон – мой кумир с юных лет. <...> Я погружена в его творчество и биографию больше, чем все вы, ноющие про хайп, вместе взятые! Я просыпаюсь и засыпаю каждый день с его песнями и клипами много лет. Образ для шоу собран из таких тончайших деталей о нем, о которых вы даже не в курсе. Я вложила в этот номер всю душу и сердце.

"Я ругаю себя за то, что реагирую на это, но вы реально бесите своей тупостью, что промолчать в этот раз для меня оказалось невозможно", – добавила Zivert.

Исполнительница подчеркнула, что всю жизнь мечтала исполнить этот номер и сделала его, чтобы отдать дань уважения и любви "самому великому артисту в истории человечества".

"И сколько бы всякие идиоты ни лаяли вокруг, я точно знаю, что ему (где бы он сейчас ни был) было очень приятно, что маленькая девочка Юля исполнила свою мечту", – написала певица.

К слову, перед концертом Zivert пообщалась с прессой и рассказала, что на шоу в Санкт-Петербурге было потрачено 174 миллиона рублей. Исполнительница отметила, что такие затраты не окупаются, поэтому гастролировать с подобными концертами по стране невозможно.

"Отстаньте, ради всего святого"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин; Москва 24/Антон Великжанин

Хейт в адрес Юли оказался настолько сильным, что за певицу публично заступилась журналист Ксения Собчак. Она ответила в том числе тем, кто раскритиковал Zivert за такие крупные траты на шоу.





Ксения Собчак журналист, телеведущая Печально наблюдать травлю Zivert и читать претензии к стоимости ее концерта в Санкт-Петербурге. Да, шоу "Где-то в ретро" стоило 174 миллиона рублей, только эти деньги были взяты из ее кошелька. Юля буквально сама заработала, сама потратила. Концерт при этом даже не окупился.

Собчак также поздравила певицу и всю ее команду "с еще одним потрясающим шоу".

Продюсер Пашу тоже поддержал Zivert.

"Я думаю, что люди стали слишком злыми. Если весь концерт – бездарность, ты можешь написать, что концерт не понравился, но привязываться к отдельным вещам – всегда есть такие… Кто-то хочет выпендриться и собрать дополнительный охват, внимание", – поделился мнением Пашу.

Он также подтвердил, что многие исполнители ради создания масштабного зрелищного шоу уходят в минус.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН высоко оценил выступление Zivert и посоветовал не обращать внимание на хейтеров.





Иосиф Пригожин продюсер Я считаю, что Юля Зиверт сегодня тоже приносит себя в жертву ради профессии. Она не занимается зарабатыванием денег, у нее даже больших туров нет. Я видел ее шоу, все ее образы, имидж потрясающие, это лучшее шоу за всю историю современной музыки. Поэтому абсолютно наплевать на тех, кому это не нравится. <...> Она этим шоу доказала, что она в плане шоу номер один из девочек. Но это тяжелейший труд команды, ее личный. Это огромные расходы, это не бизнес.

Пригожин добавил, что из хейтерских отзывов тоже можно извлечь пользу, ведь они привлекают больше внимания к событию, чем положительные оценки.

В свою очередь, продюсер Павел Рудченко посоветовал Zivert реагировать на хейтеров более сдержанно, сообщает News.ru.

"Негативные отзывы – это тоже часть обратной связи, которую стоит учитывать при оценке выступления, даже если они действительно непрофессиональные. Вспыльчивая реакция Zivert кажется мне необоснованной. Необязательно всех обвинять в недалекости. Наоборот, к артистке может возникнуть предвзятое отношение, будто она не слышит обратную связь и работает для самолюбования", – выразил мнение Рудченко.

Продюсер добавил, что современная аудитория требовательно относится к качеству выступлений, поскольку многие артисты сами задали высокую планку и постоянно ее повышают.

Промоутер Владимир Зубицкий в разговоре с НСН назвал шоу Zivert лучшим по сравнению с выступлениями других российских исполнителей.





Владимир Зубицкий промоутер Наверное, это лучшее шоу, которое существует в России. Она к этому очень серьезно относится. Помимо режиссеров, постановщиков и всех остальных, она всем руководит, она очень творческий человек. Это стадионное шоу номер один. <...> Такого шоу, как у нее, даже близко рядом ни у кого нет.

В свою очередь, продюсер Леонид Бурлаков в беседе с тем же изданием сравнил Zivert с Тейлор Свифт в том смысле что, обе певицы – больше про шоу, нежели про музыку.

"Тейлор Свифт тоже собирает стадионы и зарабатывает миллионы, но песен ее мы вспомнить не можем. С Zivert то же самое. Да, она собирает стадионы, но ее песни у костра мы не споем. По сути, это театральные постановки с актрисой Zivert, с танцорами, эффектами. Это как ярмарка, но к музыке это не имеет никакого отношения", – заявил Бурлаков.

Продюсер назвал такое творчество не песнями, а продуктом и развлечением для людей.

