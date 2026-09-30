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30 сентября, 19:18

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В Сети захейтили Селин Дион и предложили ей завершить карьеру

"Следует уйти из поля зрения": Селин Дион столкнулась с хейтом после возвращения на сцену

Пользователи Сети раскритиковали певицу Селин Дион и попросили уйти на пенсию за некачественный вокал во время выступления во Франции. При этом она выступала на фоне борьбы с тяжелой болезнью. Что известно о скандале, в материале Москвы 24.

"Смотреть на это грустно!"

Фото: x.com/LangmanVince

Певица Селин Дион с триумфом вернулась на сцену спустя 6 лет после перерыва, однако одно из выступлений в парижской резиденции получило неоднозначные отзывы. Пользователь социальной сети X под ником Винс Лэнгман опубликовал видео и выразил мнение, что знаменитости пора на заслуженный отдых.

Я понимаю, что у Селин Дион проблемы со здоровьем, повлиявшие на ее голос, но ей стоило просто завершить карьеру, ведь смотреть на это грустно!
Винс Лэнгман
пользователь социальной сети X

Во время исполнения Дион пыталась вытянуть высокие ноты, что ей не всегда удавалось. Кроме того, в некоторых моментах музыка заглушала голос Селин. Часть комментаторов согласилась с мнением автора поста.

"Некоторые люди просто не знают, когда следует уйти из поля зрения", "и двигается она тоже не так, как обычно", "что это вообще было?... Казалось, что она поет то в одной, то в другой тональности, постоянно сбиваясь с нот и гаммы", – написали пользователи.

Однако некоторые комментаторы встали на сторону певицы и поддержали ее возвращение на сцену после перерыва.

"Категорически не согласен. Она упорно боролась, чтобы преодолеть изнурительную болезнь. Поклонники приходят не только ради ее музыки (которая, на мой взгляд, звучала отлично), но и чтобы отдать должное мужеству и твердости духа, которые она проявила, вообще решившись на это выступление", – отметил один из комментаторов.

Возвращение на сцену

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/celinedion

Селин Дион дала первый концерт после перерыва на Plenitude Arena во французском городе Нантер 12 сентября. На премьере певица исполнила около 25 песен, среди которых звучали ее хиты My Heart Will Go On, All By Myself, The Power of Love и It's All Coming Back to Me Now.

Шоу открыло серию из 16 концертов звезды в 2026 году, еще 10 запланировано на 2027-й. Во время первого выступления Дион не смогла скрыть эмоций и несколько раз поблагодарила поклонников за поддержку.

По данным СМИ, певица выглядела потрясенной: в начале концерта время от времени подносила микрофон к залу и сдерживала слезы. При этом зрители увидели и привычное сценическое поведение певицы – игру "на воздушной гитаре", гримасы и уверенные перемещения по сцене.

Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. И вот я здесь – пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение. Я такая, какая я есть, потому что вы меня любите.
Селин Дион
певица

Дион впервые объявила о диагнозе – "синдроме ригидного человека" – в декабре 2022 года. Это редкое, аутоиммунное неврологическое заболевание, проявляющееся спазмами и мышечной скованностью. Свое обращение звезда сопроводила трогательным видео.

"Все, что я умею, – это петь. Это то, чем я занималась всю свою жизнь, и это то, что я люблю делать больше всего", – сказала Селин.

Позже в одном из интервью она рассказала, что во время борьбы с синдромом оказалась на грани смерти, однако полна решимости восстановиться и вернуться на сцену. В документальном фильме "Я: Селин Дион" показаны кадры, в которых певица с помощью медиков преодолевает очередной сильный спазм во время сеанса физиотерапии.

Уже в июле 2024-го вокалистка выступила на открытии Олимпиады в Париже и тоже с трудом сдерживала слезы, исполняя песню Эдит Пиаф Hymne A L'Amour.

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