Селин Дион расплакалась на первом большом концерте после 6-летнего перерыва

Канадская певица Селин Дион дала первый полноценный живой концерт за 6 лет. Выступление посетили около 30 тысяч человек. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пою для вас и для себя"

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Певица Селин Дион дала первый полноценный живой концерт за 6 лет. Выступление состоялось в парижском концертном зале Plenitude Arena 12 сентября, его посетили около 30 тысяч человек.

Селин исполнила 26 композиций, среди которых легендарные My Heart Will Go On и All By Myself, а открыла шоу песней On ne change pas. Выступление стало официальным возвращением певицы на сцену после паузы из-за борьбы с редким заболеванием.

Фанаты встретили Дион бурными овациями, из-за чего знаменитость не сдержала эмоций и прослезилась.





Селин Дион певица Я дала обещание. Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. И вот я здесь – пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение. Я такая, какая я есть, потому что вы меня любите.

Шоу в Париже открыло серию из 26 запланированных выступлений певицы в концертном зале Plenitude Arena. Их число было увеличено с первоначальных десяти из-за высокого спроса на билеты. По информации The Guardian, общее количество билетов составило порядка 1 170 000 штук, и они были распроданы за несколько часов после старта продаж. Их пытались приобрести более 9 миллионов поклонников.

Финальное шоу запланировано на 29 мая 2027-го.

"Я полна энтузиазма"

Фото: кадр из фильма "Я – Селин Дион"; режиссер – Ирен Тейлор Бродски; производство – Les Productions Feeling, Sony Music, Sony Music Entertainment

До этого шоу Селин Дион дала полноценный концерт в 2020-м в рамках тура Courage. Затем она прервала гастроли из-за проблем со здоровьем. По данным СМИ, в декабре 2022-го у певицы диагностировали синдром ригидного человека – редкое неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание, которое вызывает спазмы и скованность мышц. Певица признавалась, что недуг сильно повлиял на все аспекты ее жизни, причем не только профессиональной, но и повседневной.





Селин Дион певица Порой спазмы вызывают трудности даже при ходьбе и не позволяют мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как раньше.

Кроме того, в июне 2024-го вышла документальная картина "Я есть: Селин Дион", где была откровенно показана борьба певицы с болезнью. Например, видео демонстрировало, как Селин со слезами на глазах и при помощи медиков преодолела очередной приступ сильного спазма во время сеанса физиотерапии.

После постановки диагноза Селин отошла от публичной жизни и масштабных концертов. С тех пор, по данным СМИ, она лишь трижды выходила на сцену ради коротких выступлений, например, исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l'amour на открытии Олимпийских игр 2024 года.

Селин объявила о возвращении на сцену в своих соцсетях в день своего 58-летия, 30 марта 2026-го.

"Я чувствую себя хорошо, я сильна, я, конечно же, полна энтузиазма и, разумеется, немного нервничаю", – сказала Дион, анонсируя предстоящие концерты.

Успешная и продаваемая певица

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Селин Дион родилась в Канаде в многодетной франкоговорящей семье в 1968-м. Будущая звезда сцены была самым младшим, 14-м, ребенком. С детства мечтала стать певицей и пела в баре, которым владели ее родители.

Ее авторская композиция Ce n'etait qu'un reve, записанная в 1980-м, попала в руки к музыкальному продюсеру Рене Анжелилу. Он увидел потенциал и занялся продвижением карьеры Дион. По данным СМИ, Анжелил заложил собственный дом, чтобы оплатить запись дебютного студийного альбома Селин La voix du bon Dieu ("Голос Господа"), благодаря которому она прославилась на малой родине. Позже, в 14 лет, она приняла участие в музыкальном фестивале Yamaha в Токио, получив премию в категории "Лучшая исполнительница".

В следующем году ее сингл D'amour ou d’amitié разошелся тиражом свыше 700 тысяч копий и стал золотым во Франции. В 1988-м Дион выиграла международный конкурс эстрадной песни "Евровидение", выступив за Швейцарию. Ради мирового признания она выучила английский язык и записала первый англоязычный альбом в 1990-м. После этого певица успешно гастролировала и выпускала альбомы как на английском, так и на французском. Мировую известность Селин принес хит My Heart Will Go On, ставший главной музыкальной темой к фильму Джеймса Кэмерона "Титаник". Песня покорила мировые чарты и удостоилась престижных наград, в том числе "Оскара", "Золотого глобуса" и "Грэмми".

Сама Дион является обладательницей пяти премий "Грэмми", она также получила именную звезду на Голливудской "Аллее славы", постоянно попадала в рейтинги самых продаваемых, успешных и высокооплачиваемых певиц.

Селин была замужем за своим продюсером Рене Анжелилом с 1994-го. Супруг был на 26 лет старше певицы и умер в 2016-м после продолжительной борьбы с онкологией. В браке родились трое детей.