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14 августа, 16:41

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РИА Новости: блогер Лерчек будет проходить лечение от рака пожизненно

"Каждые 3 недели": блогер Лерчек будет проходить лечение от рака пожизненно

Блогер Лерчек, которая борется с онкологией, будет проходить таргетную и иммунную терапию пожизненно. Подробнее о состоянии Валерии Чекалиной – в материале Москвы 24.

Продолжение борьбы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Блогер Валерия Чекалина будет всю жизнь проходить таргетную и иммунную терапию в рамках лечения рака желудка четвертой стадии. Об этом РИА Новости рассказал источник из окружения инфлюенсера.

"Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые 3 недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые 2 недели", – уточнила собеседница агентства.

Она также добавила, что непереносимость токсичности может проявиться выраженными побочными эффектами. В этом случае медики будут принимать решение: сделать ли перерыв в терапии или же прекратить ее вовсе. Блогер получает лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Помимо этого, Чекалина проходила химиотерапию. О завершении последнего, девятого, курса сообщил в июле отец четвертого ребенка Валерии, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини в своих соцсетях.

При этом диагноз Лерчек вызвал множество споров. Скептики в Сети выражали мнение, что блогер ведет слишком активный образ жизни для тяжело больного человека. Поводом для слухов стали публичные появления Чекалиной, например на свадьбе друзей, где она танцевала в коротком платье и на высоких каблуках. Кроме того, резонанс вызвало видео, которое попало в Сеть в конце апреля. На кадрах девушка, похожая на Валерию, была снята во время тренировки в фитнес-клубе. В результате жители столицы даже обратились в прокуратуру с просьбой проверить достоверность диагноза блогера.

Попросила полностью оправдать

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Валерия и ее экс-супруг Артем Чекалин были фигурантами уголовного дела и обвинялись в легализации незаконно полученных средств. По версии следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ. Артем признал вину только в уклонении от уплаты налогов. В результате его приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере более 194 миллионов рублей.

В свою очередь, рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии временно приостановили в марте 2026-го из-за тяжелой болезни. Однако уже в июле разбирательство возобновили в связи с отсутствием медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих участию Чекалиной в судебном процессе.

В результате Валерию приговорили к 5 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком. Кроме того, ей назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Чекалиной также запрещено администрировать сайты и продвигать бренд в Сети в течение 3 лет.

При этом прокурор запрашивал более суровое наказание, которое включало 6-летний срок и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. В связи с этим после вынесения приговора гособвинение обжаловало его, чтобы добиться ужесточения. В частности, представители надзорного ведомства настаивают на 6-летнем условном сроке и 5-летнем запрете на продвижение бренда в Сети.

В свою очередь Лерчек подала апелляцию с просьбой полностью оправдать ее.

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