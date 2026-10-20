Адвокат Navai заявила, что рэперу не запрещали въезд в Казахстан

Уголовное дело в отношении рэпера Navai в Казахстане прекращено. Еще 13 октября музыканта задержали на границе республики по подозрению в контрабанде наркотиков, однако он уже вернулся в РФ. Что будет с туром и концертами исполнителя, расскажет Москва 24.

"Нет никакой депортации"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/navaib

Уголовное дело против рэпера Navai о контрабанде и хранении наркотиков, которое было ранее возбуждено в Казахстане, прекращено, так как музыкант впервые совершил правонарушение. При этом некоторые СМИ сообщили, что музыканту запретили въезд в Казахстан сроком на 5 лет, однако адвокат знаменитости Рена Керимова опровергла эту информацию, сообщает газета "Известия".

"Он вернется. Нет никакой депортации", – заявила адвокат.

20 октября рэпер уже прибыл в Москву. По словам Керимовой, он постарается провести запланированные концерты.

"Navai сказал, это я слышала сама: "Я постараюсь". Да, если все будет хорошо, эти концерты пропущенные провести обязательно. Он понимает свою ответственность перед слушателями", – отметила она.

Когда стало известно о задержании рэпера, СМИ сообщили, что его тур находится под угрозой срыва, несколько ближайших концертов были отменены или перенесены на другие даты, в том числе мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на конец октября.

При этом после освобождения Navai стало известно, что продажа билетов на концерт в Кишиневе возобновлена, хотя выступление и было перенесено с 16 октября на 8 декабря.

"Условный срок вполне могут дать"

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При этом, по словам юриста Алексея Петропольского, рэперу может грозить уголовное дело уже в России. Он отметил, что в странах СНГ законодательство в этой сфере довольно строгое, поэтому местные правоохранительные органы могут возбудить дело по статье, которая фигурировала в расследовании в Казахстане. Однако, по мнению эксперта, музыкант может отделаться условным сроком.



(реальный. – Прим. ред.) , скорее всего, не дадут ввиду признания вины и раскаяния, но условный срок вполне могут дать.

Алексей Петропольский юрист Вероятность того, что дело доведут до суда и человек получит условное наказание, велика. Срок, скорее всего, не дадут ввиду признания вины и раскаяния, но условный срок вполне могут дать.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием Super, напротив, выразил мнение, что вероятность возбуждения уголовного дела против рэпера в России невелика.

"Само по себе прекращение уголовного дела в Казахстане не влечет возбуждения нового дела в России. <...> Теоретически такая возможность существует, но для ее реализации потребуются самостоятельные процессуальные основания и соответствующие доказательства. На мой взгляд, при известных обстоятельствах вероятность подобного развития событий невелика", – отметил Жорин.

При этом ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предрек рэперу крах карьеры в случае получения реального тюремного срока. По мнению эксперта, долгое отсутствие в инфополе и невозможность выпускать новый контент приведет к тому, что аудитория забудет рэпера и переключится на других артистов.

"Если артист не работает со своей аудиторией и не выполняет свою основную функцию, то со временем о нем забывают. Только если это не какой-то гениальный, незаменимый артист, коим пока Navai еще не является. По сути, его место могут быстро занять, и будет сложно начать карьеру заново. Точнее, выйти на тот же самый уровень", – добавил Рудченко.

Уголовное дело

Фото: телеграм-канал SHOT

Navai был задержан по пути на свой концерт в Астане в ночь с 13 на 14 октября. В кармане водительского сиденья автомобиля, за рулем которого находился рэпер, было обнаружено 2,5 грамма марихуаны – наркотик нашли при проверке на пограничном пункте между Киргизией и Казахстаном.

Находящихся в машине пассажиров тоже задержали, однако впоследствии двоих отпустили. У Navai и еще одного пассажира были обнаружены в организме каннабиноиды. В результате было заведено уголовное дело, расследование велось по двум статьям – о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Изначально музыканта отправили под арест на 2 месяца.

Navai прославился, будучи участником рэп-дуэта с Александром Громовым (HammAli). Вместе музыканты выпустили немало громких хитов, среди которых "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Девочка-война", "А если это любовь?", "Птичка". Впоследствии оба увлеклись сольным творчеством и дважды заявляли о распаде коллектива. В 2025-м дуэт окончательно прекратил существование, при этом рэперы остались в хороших отношениях.