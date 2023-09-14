Пять знаменитостей, которые попадали в серьезные автокатастрофы

Американский рэпер Lil Pump чуть не погиб в результате автомобильной аварии. Инцидент произошел на мокрой из-за дождя трассе. Какие еще знаменитости попадали в ДТП, расскажет Москва 24.

Lil Pump

Рэпер Lil Pump (настоящее имя – Газзи Фабио Гарсия) рассказал в соцсетях, что едва не расстался с жизнью четыре дня назад. Несчастный случай произошел во время того, как Lil Pump ехал по трассе на внедорожнике в дождь. Исполнитель потерял управление, после чего машина перевернулась и вылетела на обочину. По словам рэпера, ему удалось самостоятельно выбраться из авто, разбив окно.





Lil Pump рэпер Ребята, я чуть не лишился жизни. Бог реален! Не водите машину под дождем. Здоровье – это богатство.

Автомобильная авария произошла в преддверии дня рождения исполнителя. Рэпер сообщил, что в свой праздник планирует посетить церковь, чтобы поблагодарить бога за спасение.

Джаред Падалеки

Актер попал в автомобильную аварию в 2022 году. Тогда Падалеки находился в машине в компании еще троих человек. За рулем был двоюродный брат знаменитости, который, как отмечали зарубежные СМИ, ехал с "небезопасной скоростью". Во время одного из поворотов водитель не справился с управлением. Автомобиль, перелетев через ограждение, врезался в столб. Пострадавших госпитализировали, но травмы оказались несерьезными, и вскоре их отправили домой.

После инцидента экранный брат Джареда по сериалу "Сверхъестественное" Дженсен Эклз рассказал журналистам, что Падалеки "посчастливилось остаться в живых". Актер объяснил, что друг получил травму из-за сработавшей подушки безопасности.

"Он такой: "Я, по ощущениям, провел 12 раундов с Майком Тайсоном". Но у него все в порядке", – рассказал Эклз.

МакSим

В более серьезную автоаварию за границей попала певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) в апреле 2019 года. Исполнительница спешила в аэропорт, чтобы улететь в Москву на съемки клипа. Позже Марина рассказала телеканалу РЕН ТВ, что она была пристегнута на заднем сиденье машины, и в какой-то момент у транспортного средства лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, после чего он вылетел в кювет. Знаменитость доставили в больницу с большим количеством травм и гематом.

Об автокатастрофе с участием певицы сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в соцсетях и опубликовала фотографии Абросимовой из больничной палаты. Марине понадобилось длительное восстановление после аварии. По данным СМИ, она впервые появилась на публике после инцидента лишь в сентябре 2020 года, посетив хоккейный матч.

Алексей Воробьев

Певец попал в ДТП в 2013 году в Лос-Анджелесе: тогда в кабриолет Воробьева на большой скорости врезался другой автомобиль. По данным СМИ, за рулем находилась девушка исполнителя. В результате аварии Алексей оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Позже продюсер Воробьева Екатерина Гечмен-Вальдек заявила, что у певца случился инсульт, в итоге у него парализовало левую часть тела, а также появились проблемы со зрением и слухом. Алексей долго восстанавливался и буквально заново учился ходить. В марте этого года певец рассказал порталу "Страсти", что последствия инсульта беспокоят его до сих пор. А в 2023 году в интервью "Московскому комсомольцу" музыкант сообщил, что три месяца проходил с осколком стеклянного стакана в руке из-за того, что чувствительность в левой стороне тела так до конца и не восстановилась.

Морган Фримен

В 2008 году машина, за рулем которой был голливудский актер, вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Согласно документам полиции, на которые ссылались зарубежные СМИ, вместе с Фрименом находилась владелица авто и подруга его супруги Демарис Мейер.

Актера и его знакомую из искореженной машины удалось достать, лишь разрезав транспорт. Сразу после этого знаменитость доставили в госпиталь в критическом состоянии. Позже пресс-секретарь звезды Донна Ли сообщила журналистам, что у Моргана сломана рука в нескольких местах, повреждено плечо, но "настроение бодрое".