Пять знаменитостей с необычными пристрастиями в еде

Актриса Памела Андерсон запустила в продажу лимитированную серию маринованных огурцов с сушеными лепестками роз. Такой рецепт приготовления овощей принадлежит семье знаменитости. У каких еще звезд есть странные предпочтения в еде, расскажет Москва 24.

Памела Андерсон

Актриса начала продавать маринованные огурцы с лепестками роз под брендом Pamela’s Pickles: как сообщили СМИ, рецепт принадлежит двоюродной тете Памелы, чьи соленья в свое время были даже отмечены на разных конкурсах. Актриса взяла из оригинального состава маринада розовый перец, чили гуахильо, копченую морскую соль и перец эспелет, при этом идея добавить в него сушеные лепестки роз принадлежит самой звезде "Спасателей Малибу".

Отмечается, что на вкус заготовка получилась с травяными, дымными, острыми и цветочными нотами. Стоимость одной банки огурцов – 38 долларов (примерно три тысячи рублей). Вырученные от продажи средства звезда направит на поддержку Калифорнийского центра дикой природы.

Селена Гомес

Певица любит перекусывать попкорном с добавлением рассола от консервированных огурцов, соуса табаско и солью. Селена называет это блюдо закуской "по-техасски". В Сети Гомес делилась способом приготовления любимого лакомства. Звезда объяснила, что в пакете нужно смешать попкорн с табаско и солью, затем содержимое необходимо тщательно встряхнуть. Готовую кукурузу нужно макать в огуречный маринад. Если его нет под рукой, можно использовать лимонный сок.

Селена также любит перекусывать солеными огурцами и шоколадом, а в ресторанах всегда просит приготовить ей блюда сильной прожарки. Помимо этого, знаменитости нравятся кислые блюда.

Ченнинг Татум

Фото: Legion-media/Splash News/Xavier Collin/Image Press Agency

Любимым блюдом актера является бутерброд, однако Татум готовит его по собственному рецепту. Он предпочитает намазывать на белый хлеб арахисовое масло и двойную порцию виноградного джема. Затем Ченнинг посыпает получившийся слой горстью картофельных чипсов. Некоторые СМИ указывали, что и без того необычное сочетание актер дополняет жареным беконом.

Во время участия в шоу Today Show актер признался, что придумал этот сэндвич еще в детстве. С тех пор бутерброд с чипсами становится частым перекусом Татума.

Синтия Никсон

В 2018 году издание New York Post опубликовало видеоролик, на котором актриса запечатлена во время заказа в одном из заведений сэндвича из булочки с корицей и изюмом, а также красной рыбы и сливочного сыра. Отмечается, что во время покупки Никсон призналась продавцу, что хочет этот бутерброд из-за того, что он одновременно сладкий и соленый.

Позже, когда Синтия претендовала на пост губернатора штата Нью-Йорк, она сравнила выдвижение своей кандидатуры с этим бутербродом.

"Этот сэндвич как моя кандидатура – тоже нетипичная и недостаточно популярная", – заявила она.

Дженнифер Лоуренс

Любимым рецептом актрисы является пицца с начинкой из пасты с курицей и соусом чили, свернутая в виде буррито, сообщали СИМ. Также Дженнифер обожает различные закуски, фастфуд и снеки и с удовольствием перекусывает ими на съемках и мероприятиях. Например, во время церемонии вручения наград "Оскар" в 2014 году звезда вместе с коллегами утолила голод пиццей, которой их угостили ведущие мероприятия.