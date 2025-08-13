Пять знаменитостей с необычными пристрастиями в еде

Актриса Памела Андерсон запустила в продажу лимитированную серию маринованных огурцов с сушеными лепестками роз. Такой рецепт приготовления овощей принадлежит семье знаменитости. У каких еще звезд есть странные предпочтения в еде, расскажет Москва 24.
Памела Андерсон
Актриса начала продавать маринованные огурцы с лепестками роз под брендом Pamela’s Pickles: как сообщили СМИ, рецепт принадлежит двоюродной тете Памелы, чьи соленья в свое время были даже отмечены на разных конкурсах. Актриса взяла из оригинального состава маринада розовый перец, чили гуахильо, копченую морскую соль и перец эспелет, при этом идея добавить в него сушеные лепестки роз принадлежит самой звезде "Спасателей Малибу".
Отмечается, что на вкус заготовка получилась с травяными, дымными, острыми и цветочными нотами. Стоимость одной банки огурцов – 38 долларов (примерно три тысячи рублей). Вырученные от продажи средства звезда направит на поддержку Калифорнийского центра дикой природы.
Селена Гомес
Певица любит перекусывать попкорном с добавлением рассола от консервированных огурцов, соуса табаско и солью. Селена называет это блюдо закуской "по-техасски". В Сети Гомес делилась способом приготовления любимого лакомства. Звезда объяснила, что в пакете нужно смешать попкорн с табаско и солью, затем содержимое необходимо тщательно встряхнуть. Готовую кукурузу нужно макать в огуречный маринад. Если его нет под рукой, можно использовать лимонный сок.
Селена также любит перекусывать солеными огурцами и шоколадом, а в ресторанах всегда просит приготовить ей блюда сильной прожарки. Помимо этого, знаменитости нравятся кислые блюда.
Ченнинг Татум
Любимым блюдом актера является бутерброд, однако Татум готовит его по собственному рецепту. Он предпочитает намазывать на белый хлеб арахисовое масло и двойную порцию виноградного джема. Затем Ченнинг посыпает получившийся слой горстью картофельных чипсов. Некоторые СМИ указывали, что и без того необычное сочетание актер дополняет жареным беконом.
Во время участия в шоу Today Show актер признался, что придумал этот сэндвич еще в детстве. С тех пор бутерброд с чипсами становится частым перекусом Татума.
Синтия Никсон
В 2018 году издание New York Post опубликовало видеоролик, на котором актриса запечатлена во время заказа в одном из заведений сэндвича из булочки с корицей и изюмом, а также красной рыбы и сливочного сыра. Отмечается, что во время покупки Никсон призналась продавцу, что хочет этот бутерброд из-за того, что он одновременно сладкий и соленый.
Позже, когда Синтия претендовала на пост губернатора штата Нью-Йорк, она сравнила выдвижение своей кандидатуры с этим бутербродом.
"Этот сэндвич как моя кандидатура – тоже нетипичная и недостаточно популярная", – заявила она.
Дженнифер Лоуренс
Любимым рецептом актрисы является пицца с начинкой из пасты с курицей и соусом чили, свернутая в виде буррито, сообщали СИМ. Также Дженнифер обожает различные закуски, фастфуд и снеки и с удовольствием перекусывает ими на съемках и мероприятиях. Например, во время церемонии вручения наград "Оскар" в 2014 году звезда вместе с коллегами утолила голод пиццей, которой их угостили ведущие мероприятия.