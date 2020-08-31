Ефремов привлекался к уголовной ответственности за хулиганство до ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Об этом сообщила прокурор в ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу о ДТП с его участием.

"Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", – зачитала прокурор старый протокол допроса.

Она сообщила, что дело было возбуждено в 2013 году и прекращено в связи с амнистией. При этом прокурор не уточнила фабулу прежнего дела Ефремова.

Ранее Ефремов признавал вину в аварии и сообщал, что был один в машине. Об этом рассказала прокуратура, процитировав заявление Ефремова. Материалы были привлечены в свете того, что информация, заявленная актером 31 августа и в момент следствия, существенно различается между собой.

Пресненский районный суд назначил заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, а затем заключил с ним новое соглашение.

На заседании также дал показания свидетель со стороны защиты Андрей Гаев. Он отметил, что видел, как его друг Александр Кобец общался с неизвестным мужчиной. По его словам, мужчина вышел из джипа с пассажирского сиденья. Только потом он узнал, что им был Ефремов.

Затем Гаев сообщил, что опасается расправы из-за своих показаний в суде. Он рассказал, что после выступления Кобца на одном из заседаний его пытались вызвать в полицию, а его маме угрожали.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.