Видеозаписи доказывают, что никто в машину Ефремова не подсаживался – адвокат

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Записи с камер видеонаблюдения, просмотренные в суде по делу актера Михаила Ефремова, доказывают, что артист был в машине один. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

"В суде продемонстрировали видеозапись с Глазовского переулка. На записи видно, что никто в машину Ефремова не подсаживается", – объяснил юрист.

Добровинский также отметил, что машина Ефремова ехала не по своей полосе, а также не сделала необходимую остановку перед выездом на Садовое кольцо.

Слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возобновилось во вторник, 1 сентября. В зале суда были с ноутбука продемонстрированы кадры с камер видеонаблюдения.

Кроме того, на новом заседании выступила свидетель обвинения Светлана Набокина. Женщина заявила, что, кроме водителя, в машине никого не было. В том, кто вел машину, Набокова узнала актера по силуэту и характерным жестам.

Сам Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором видно, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП. Свое мнение артист объяснил результатами экспертизы.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

