18 мая, 18:21

Политика

Захарова назвала поведение Пашиняна на агитации следствием "европейских ценностей"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна на агитации в Ереване может быть следствием недавних визитов в республику президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, сообщает aif.ru.

В своем посте дипломат привела фразу Пашиняна, адресованную ракритиковавшей его за Нагорный Карабах гражданке Армении.

"Скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову", – заявил политик.

Комментируя ситуацию, Захарова указала, что визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался – "европейские ценности" на лицо или на лице".

Женщина, присутствовавшая на встрече Пашиняна с избирателями, обвинила его в том, что он украл у нее родину, уничтожил молодое поколение, а также отнял детей и брата. Она заявила, что премьер-министру не удалось их сломить. Тогда Пашинян вспомнил про "сбежавших" во время конфликта карабахцев, а также пригрозил "согнуть" и "уничтожить" политических противников.

