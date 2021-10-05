Карпин высказался против проведения чемпионатов мира раз в два года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил идею проводить чемпионаты мира раз в два года. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что наставник выступил против подобного нововведения. Карпин заявил, что проведение чемпионатов мира раз в два года приведет к перегрузке футболистов.
Тренер обратил внимание, что уже сейчас многие европейские футболисты проводят по 70 матчей за один сезон.
"Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать: с чем связано такое количество травм?" – сказал Карпин.
Чемпионаты мира сейчас проводятся раз в четыре года. Победителем последнего на сегодняшний день турнира в 2018 году стала сборная Франции.
Следующий чемпионат мира должен пройти в 2022 году в Катаре.
Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций высказались против идеи проводить чемпионаты мира раз в два года. По мнению специалистов UEFA, такое нововведение может привести к снижению значимости международного турнира.
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