Жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует вину за свою обеспеченность

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Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о чувстве вины за свою обеспеченность. Об этом она написала в колонке для Sunday Paper.

Супруга знаменитого актера объяснила, что винит себя из-за того, что у ее семьи есть средства для того, чтобы справляться с деменцией мужа, а у других семей их может не быть.

"Когда я отправляюсь в поход, чтобы разгрузить голову, я помню, что не все заботящиеся о партнерах люди могут себе это позволить. Когда история нашей семьи привлекает внимание, я помню о тысячах нерассказанных и неуслышанных историй, каждая из которых достойна сочувствия и внимания", – написала она.

45-летняя Хеминг считает, что ее миссия заключается в том, чтобы поддержать тех, кто переживает то же. По ее словам, она видит в историях таких людей отражение "собственной скорби, потери и невероятной печали".

В марте 2022 года Уиллис завершил актерскую карьеру из-за диагностированной афазии (расстройство речи). Из-за болезни ему было тяжело учить сценарий, а это замедляло съемки.

В феврале 2023-го американскому актеру поставили диагноз "лобно-височная деменция". По словам его жены, сейчас нет лечения этого заболевания. В конце сентября Хеминг сообщила о прогрессировании деменции 68-летнего Уиллиса.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что американская актриса Деми Мур оказалась поражена состоянием своего экс-супруга. Одна из дочерей актрисы разместила в социальных сетях видео встречи Мур с актером, где видно, как Брюс Уиллис обнимает и целует ее в лоб.

При этом американское издание Closer написало, что актриса оказалась убита горем после того, как навестила бывшего мужа, поскольку Уиллис не узнал ее. Актриса поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она якобы понятия не имела, что все зашло так далеко.

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