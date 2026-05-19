Певица Линда пообещала фанатам отыграть все запланированные концерты

Певица Линда пообещала фанатам, что все ее запланированные концерты состоятся. При этом исполнительница проходит свидетелем по делу о присвоении авторских прав, а ее директор Михаил Кувшинов находится в статусе подозреваемого. Подробности – в материале Москвы 24.
Рост продаж на фоне скандала
Певица Линда вышла на связь с подписчиками в соцсетях на фоне уголовного дела о присвоении авторских прав, по которому она проходит свидетелем.
Исполнительница отметила, что, несмотря на тяжелые времена, не планирует отказываться от выступлений.
Исполнительница также поблагодарила поклонников за поддержку, которая дает ей "вдохновение, силу и надежду". На концерте в одном из столичных клубов, который прошел уже после задержания, Линда призналась фанатам, что ей не хочется исполнять треки, которые стали причиной спора.
"К сожалению, в данное время мы находимся в очень непростой и конфликтной ситуации, в которую нас втягивает М. Фадеев. В связи с этим у меня нет никакого желания исполнять песни, написанные им для меня 30 лет назад. <...> Я очень надеюсь, что нас связывает с вами не песня "Ворона", а нечто большее, что мы создали за эти годы", – заявила она.
При этом СМИ отмечали, что на фоне скандала продажи билетов на концерты певицы выросли. Например, на камерный концерт в Москве 14 мая билеты были распроданы в первый час после появления новостей о задержании знаменитости. На предстоящие майские концерты в столичных клубах, по данным журналистов, билеты тоже стали продаваться гораздо активнее.
После многочасового допроса Линду отпустили. Уточнялось, что изначально она проходила по делу в качестве свидетеля. Позже исполнительница якобы стала подозреваемой, однако впоследствии правоохранители опровергли изменение процессуального статуса.
В свою очередь, продюсер певицы Михаил Кувшинов признан подозреваемым по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Согласно материалам дела, ущерб от его действий составил более 1 миллиона рублей. Михаил был отправлен под домашний арест до 20 июня. Кувшинов настаивает на своей невиновности.
"Не все решают деньги"
Максим Фадеев лично прокомментировал задержание Линды. Композитор признался, что ему жаль, что они с бывшей подопечной "оказались в этой точке". Он также подчеркнул, что пытался урегулировать конфликт "на протяжении 30 лет".
Продюсер добавил, что выбрал "единственно возможный путь – законный".
Однако скандал вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Шоумен Прохор Шаляпин призвал стороны к примирению в своих соцсетях, отметив, что сам в детстве был поклонником совместного творчества певицы и композитора.
"Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение – это вот Максиму я говорю. Потому что мы вас любим, и не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых успешных и богатых продюсеров в стране", – отметил Прохор.
При этом симпатии некоторых пользователей Сети оказались не на стороне признанного потерпевшим Фадеева. Авторы телеграм-канала "БП онлайн" написали, что ситуация "напоминает историю с квартирой Долиной", а телеграм-канал "Светский хроник" отметил, что обе стороны "юлят и ни одна не скажет прямо".
"Прошло уже 25 лет, песни крутили по телевизору, гоняли на концертах. Но за все это время Фадеев так и не судился. Пытался было подать пару исков, но после сам от них отказывался. А ныне, когда папа Линды, руливший всеми ее делами, сильно занемог и даже говорить не может, Фадеев вышел на тропу войны. И в том, что Линду он сожрет, нет никаких сомнений", – написали авторы.
В комментариях под постом самого Фадеева мнения тоже разделились. Одни поддержали его, отметив, что решать подобные разногласия в правовом поле разумно, другие добавили, что им "по-человечески" жаль Линду.
По данным СМИ, конфликт между коллегами возник из-за передачи прав на песни в 1998-м компании "Кристальная музыка" (она была основана отцом Линды, предпринимателем Львом Гейманом). В 2020-м Линда рассказала подробнее о разногласиях с Фадеевым в документальном фильме. Тогда же она заявила, что продюсер запрещает ей исполнять собственные хиты.
В свою очередь, композитор выступил с громким заявлением в личном блоге в 2025-м. Он заявил, что подписи на документах о передаче прав были подделаны, из-за этого Фадеев не получал авторских отчислений на протяжении 30 лет. По его мнению, в преступной схеме был замешан директор "Кристальной музыки" Михаил Кувшинов, его мать, которая была бухгалтером компании, а также отец и инвестор Линды Лев Гейман и глава музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов.