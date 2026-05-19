19 мая, 14:16

Певица Линда пообещала фанатам отыграть все запланированные концерты

"Несмотря ни на что": Линда обратилась к подписчикам на фоне скандала с авторскими правами

Певица Линда пообещала фанатам, что все ее запланированные концерты состоятся. При этом исполнительница проходит свидетелем по делу о присвоении авторских прав, а ее директор Михаил Кувшинов находится в статусе подозреваемого. Подробности – в материале Москвы 24.

Рост продаж на фоне скандала

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Иван Макеев

Певица Линда вышла на связь с подписчиками в соцсетях на фоне уголовного дела о присвоении авторских прав, по которому она проходит свидетелем.

Исполнительница отметила, что, несмотря на тяжелые времена, не планирует отказываться от выступлений.

Несмотря ни на что, мы с командой продолжаем работать и творить и готовимся к нашим встречам. Все запланированные концерты обязательно состоятся. Мы делаем все возможное, чтобы каждый из вас смог прийти и получить ту энергию, за которой вы идете на мои концерты. Музыка – это наша сила. И это особенно важно сейчас.
Линда
певица

Исполнительница также поблагодарила поклонников за поддержку, которая дает ей "вдохновение, силу и надежду". На концерте в одном из столичных клубов, который прошел уже после задержания, Линда призналась фанатам, что ей не хочется исполнять треки, которые стали причиной спора.

"К сожалению, в данное время мы находимся в очень непростой и конфликтной ситуации, в которую нас втягивает М. Фадеев. В связи с этим у меня нет никакого желания исполнять песни, написанные им для меня 30 лет назад. <...> Я очень надеюсь, что нас связывает с вами не песня "Ворона", а нечто большее, что мы создали за эти годы", – заявила она.

При этом СМИ отмечали, что на фоне скандала продажи билетов на концерты певицы выросли. Например, на камерный концерт в Москве 14 мая билеты были распроданы в первый час после появления новостей о задержании знаменитости. На предстоящие майские концерты в столичных клубах, по данным журналистов, билеты тоже стали продаваться гораздо активнее.

СМИ сообщили о задержании исполнительницы и ее концертного директора Михаила Кувшинова 12 мая. Линду подозревали в том, что она вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой (владельцем фирмы является гендиректор издательства "Джем" Андрей Черкасов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве) незаконно переписала на себя права на свои песни. При этом ранее они принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

После многочасового допроса Линду отпустили. Уточнялось, что изначально она проходила по делу в качестве свидетеля. Позже исполнительница якобы стала подозреваемой, однако впоследствии правоохранители опровергли изменение процессуального статуса.

В свою очередь, продюсер певицы Михаил Кувшинов признан подозреваемым по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Согласно материалам дела, ущерб от его действий составил более 1 миллиона рублей. Михаил был отправлен под домашний арест до 20 июня. Кувшинов настаивает на своей невиновности.

"Не все решают деньги"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Максим Фадеев лично прокомментировал задержание Линды. Композитор признался, что ему жаль, что они с бывшей подопечной "оказались в этой точке". Он также подчеркнул, что пытался урегулировать конфликт "на протяжении 30 лет".

Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле.
Максим Фадеев
композитор, музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств РФ

Продюсер добавил, что выбрал "единственно возможный путь – законный".

Однако скандал вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Шоумен Прохор Шаляпин призвал стороны к примирению в своих соцсетях, отметив, что сам в детстве был поклонником совместного творчества певицы и композитора.

"Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение – это вот Максиму я говорю. Потому что мы вас любим, и не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых успешных и богатых продюсеров в стране", – отметил Прохор.

При этом симпатии некоторых пользователей Сети оказались не на стороне признанного потерпевшим Фадеева. Авторы телеграм-канала "БП онлайн" написали, что ситуация "напоминает историю с квартирой Долиной", а телеграм-канал "Светский хроник" отметил, что обе стороны "юлят и ни одна не скажет прямо".

"Прошло уже 25 лет, песни крутили по телевизору, гоняли на концертах. Но за все это время Фадеев так и не судился. Пытался было подать пару исков, но после сам от них отказывался. А ныне, когда папа Линды, руливший всеми ее делами, сильно занемог и даже говорить не может, Фадеев вышел на тропу войны. И в том, что Линду он сожрет, нет никаких сомнений", – написали авторы.

В комментариях под постом самого Фадеева мнения тоже разделились. Одни поддержали его, отметив, что решать подобные разногласия в правовом поле разумно, другие добавили, что им "по-человечески" жаль Линду.

Линда и Фадеев сотрудничали с 1993-го по 1999-й. В этот период были записаны три студийных альбома певицы, в том числе одна из самых успешных работ – пластинка "Ворона".

По данным СМИ, конфликт между коллегами возник из-за передачи прав на песни в 1998-м компании "Кристальная музыка" (она была основана отцом Линды, предпринимателем Львом Гейманом). В 2020-м Линда рассказала подробнее о разногласиях с Фадеевым в документальном фильме. Тогда же она заявила, что продюсер запрещает ей исполнять собственные хиты.

В свою очередь, композитор выступил с громким заявлением в личном блоге в 2025-м. Он заявил, что подписи на документах о передаче прав были подделаны, из-за этого Фадеев не получал авторских отчислений на протяжении 30 лет. По его мнению, в преступной схеме был замешан директор "Кристальной музыки" Михаил Кувшинов, его мать, которая была бухгалтером компании, а также отец и инвестор Линды Лев Гейман и глава музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов.

