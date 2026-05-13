Максим Фадеев заявил, что 30 лет пытался мирно урегулировать конфликт с Линдой

Певица Линда стала подозреваемой по делу о присвоении авторских прав, сообщили СМИ. Бывший продюсер исполнительницы Максим Фадеев прокомментировал ситуацию, заявив, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать вопрос мирно. Подробности – в материале Москвы 24.
"Единственно возможный путь"
12 мая СМИ сообщили о задержании певицы Линды в Москве. Предварительно, ее подозревали в том, что вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на песни, которые ранее принадлежали ее бывшему продюсеру Максиму Фадееву. Также силовики провели обыски в компании "Профит", владельцем которой является гендир издательства "Джем" Андрей Черкасов (находится в СИЗО по делу о мошенничестве), а также в фирме его супруги.
Журналист Ксения Собчак уточнила в телеграм-канале "Кровавая барыня", что обыски с утра прошли также у директора певицы, саунд-продюсера Михаила Кувшинова.
Позже стало известно, что Линда проходит свидетелем по делу. Ближе к ночи СМИ сообщили, что исполнительницу отпустили из отделения. В свою очередь, Собчак отметила, что певице выписали обязательство о явке.
"У нее изъяли телефон в качестве вещдока и отпустили домой после многочасового допроса. С обысками к певице пришли в 7 утра, весь день ее больной отец провел один. Ее директора Михаила Кувшинова задержали, в ближайшее время его ждет суд, арест и ИВС, он проходит в качестве подозреваемого", – сообщила Ксения.
Издание Super уточнило, что певица сейчас действительно живет с отцом, бизнесменом Львом Гейманом, и племянницей. По информации источников, мужчина почти не покидает квартиру из-за болезни.
При этом уже 13 мая "Коммерсант" сообщил, что статус певицы изменился: она стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
Ситуацию с задержанием певицы в своем телеграм-канале прокомментировал ее бывший продюсер Максим Фадеев. Он выразил сожаление, что они с Линдой "оказались в этой точке".
Продюсер подчеркнул, что выбрал "единственно возможный путь – законный", поэтому он не намерен комментировать процессуальные действия или "чьи-либо личные обстоятельства", а правовую оценку ситуации даст следствие и суд.
В свою очередь, солистка группы Total и двоюродная сестра Фадеева Марина Черкунова назвала ситуацию "шоковым шоком".
"Мы сейчас в панике <...>. Заткните мне уши и закройте мне глаза, потому что я не могу это наблюдать. Это мой родной человек. И я не верю, что так вообще возможно", – отметила Черкунова.
Исполнительница добавила, что ее брат уже несколько лет не поддерживает контактов с родственниками.
"Не было никаких претензий"
Сотрудничество Линды и Максима Фадеева началось в 1993-м. Он спродюсировал три студийных альбома исполнительницы, среди которых была и одна из самых успешных работ в ее карьере – пластинка "Ворона". Однако в 1999-м певица и продюсер прекратили совместную работу.
Конфликт между ними возник из-за передачи прав на песни в 1998-м компании "Кристальная музыка", которая была основана отцом Линды, предпринимателем Львом Гейманом. При этом в 2009–2012 годах проходили судебные разбирательства, однако Фадеев выступал в качестве третьего лица и, по данным СМИ, претензий не имел.
В 2020-м в документальном фильме Линда раскрыла подробности разногласий с Фадеевым, в том числе заявив, что продюсер оказывает на нее давление и запрещает исполнять собственные хиты.
В 2025-м Фадеев выступил с громким заявлением в своих соцсетях. Продюсер рассказал, что подписи на документах о передаче прав были подделаны, из-за чего он на протяжении 30 лет не получал авторских отчислений. Музыкант поделился, что в середине 1990-х начал сотрудничать с Андреем Черкасовым, который купил альбомы Линды и самого Фадеева у лейбла "Кристальная музыка".
Фадеев также перечислил тех, кто, по его мнению, входил в преступную схему: директор "Кристальной музыки" Михаил Кувшинов, который якобы "собственноручно подделывал" подпись продюсера. Помимо него, в делах были замешаны мать Кувшинова, которая была бухгалтером компании, а также отец и инвестор Линды Лев Гейман и глава музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов, отметил Фадеев.
"До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали. Я готов предоставить все доказательства и дать показания по вновь открывшимся обстоятельствам", – написал продюсер.
В свою очередь Линда и ее директор Михаил Кувшинов ответили на обвинения Фадеева в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано 31 марта 2026-го. Певица заявила, что находится в недоумении из-за публичных заявлений экс-продюсера о подделке подписей.
Исполнительница также опровергла какой-либо обман.
"Песни были написаны для меня, написаны, естественно, им, никто не умаляет этого, но переданы права "Кристальной музыке", "Кристальная музыка" по цепочке передала их мне", – отметила Линда.
Сам Кувшинов назвал обвинения Фадеева "абсурдными", уточнив, что во время разбирательства в 2009 году продюсер не оспаривал ни подпись, ни сам договор.