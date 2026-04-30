В Сети припомнили Родригезу расставание с женой по телефону после новости о помолвке

Шоумен Тимур Родригез сделал предложение возлюбленной, актрисе Кате Кабак. Как на событие отреагировали коллеги знаменитостей и подписчики, расскажет Москва 24.
"Мы и так уже жили как семья"
Шоумен Тимур Родригез и его возлюбленная Катя Кабак поделились в соцсетях серией снимков, из которых стало понятно, что телеведущий сделал актрисе предложение. Пара запечатлена на фоне кинотеатра "Художественный", на котором появилась надпись: "Она сказала "Да".
"Так и сказала!" – лаконично подписали возлюбленные пост, сопроводив его эмодзи в виде кольца и сердца.
Позднее возлюбленные поделились эмоциями с волнительного момента с изданием СтарХит. По словам актрисы, она совсем не ждала предложения.
"Для меня это не было чем-то, о чем я постоянно думала или чего ждала – в этих отношениях у меня есть ощущение такой гармонии и спокойствия, что мы и так уже жили как семья. Все было настолько естественно и хорошо, что я просто наслаждалась тем, что между нами происходит", – отметила Катя.
В свою очередь, Тимур рассказал, что готовился к серьезному шагу и волновался, когда кто-то интересовался, собираются ли они пожениться.
По данным СМИ, Родригез и Кабак знакомы около 15 лет, их связывали дружеские отношения. О романе знаменитостей заговорили осенью 2023-го, после того как Тимур объявил о разводе и стал появляться на публике с Катей. Поначалу пара не комментировала отношения и подтвердила роман лишь в ноябре 2024-го.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz; katekabak
В комментариях к посту пару также поздравили многие знаменитости, в частности певицы Юлия Паршута, Валерия, Саша Савельева, Виктория Дайнеко, композитор Игорь Крутой, актрисы Анна Хилькевич, Марина Федункив, Зепюр Брутян, блогер Айза-Лилуна Ай, телеведущая Регина Тодоренко.
"Какая красивая любовь", – написала звезда фильма "Комбинация" Анастасия Уколова.
Актриса Лиза Моряк тоже назвала Родригеза и Кабак красивой парой. Однако в комментариях оказались не только поздравления. Некоторые решили напомнить шоумену, что этой истории любви предшествовала другая: телеведущий рассказал в интервью Лауре Джугелии в ноябре 2024-го, что сообщил экс-супруге Анне Девочкиной о расставании по телефону, так как они находились в разных странах.
Ряд подписчиков Тимура припомнили ему этот момент в комментариях под постом про помолвку.
"Она по смс согласилась?", "бедная бывшая красивая жена", "ты эту девушку, надеюсь, не оставишь по смс? Осознаннее будь!", "для некоторых вся жизнь – театр", "мне очень нравится Катя, но почему так больно за ту женщину, которая подарила Тимуру 18 лет жизни", "главное, чтобы по смс потом не развелся", – написали комментаторы.
Борьба за снижение алиментов
Фото: Тимур Родригез с супругой Анной и детьми.
На первой супруге, Анне Девочкиной, Родригез женился в 2007-м. У супругов родились двое сыновей – Мигель и Даниэль. Пара не была замечена в скандалах, пока дело не дошло до развода, который был оформлен в мае 2025-го. Впоследствии экс-супруги решали разногласия через суд. В октябре 2025-го Тимур подал иск к матери своих детей с целью уменьшить размер алиментов в три раза.
Журналисты сообщили, что изначально экс-супруги заключили соглашение, по которому Тимур обязался перечислять 1,5 миллиона для детей и примерно 500 тысяч на содержание Девочкиной ежемесячно. Кроме того, шоумен согласился закрывать различные нужды Анны, в том числе поездки в отпуск. Однако позже телеведущий осознал, что сумма для него непосильна.
В декабре 2025-го шоумен проиграл суд: размер алиментов на детей остался прежним, чтобы не ухудшился уровень их жизни (Девочкина с двумя общими детьми живет в Испании).
Однако в конце января 2026-го суд расторг соглашение, по которому Тимур был обязан перечислять 500 тысяч ежемесячно на содержание экс-супруги. Актер рассказал журналистам, что Анна финансово не пострадала, ведь после развода он оставил жене недвижимость и другие накопления.
"Она держит на счету более 200 миллионов рублей. Она теперь очень богатый человек, а я уже давно нет", – рассказал певец.
В свою очередь, Катя Кабак воспитывает дочь от экс-супруга, с которым, по данным СМИ, развелась в 2024-м.