Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

30 апреля, 14:47

В Сети припомнили Родригезу расставание с женой по телефону после новости о помолвке

"Главное, чтобы по смс потом не развелся": в Сети отреагировали на помолвку Родригеза

Шоумен Тимур Родригез сделал предложение возлюбленной, актрисе Кате Кабак. Как на событие отреагировали коллеги знаменитостей и подписчики, расскажет Москва 24.

"Мы и так уже жили как семья"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz; katekabak

Шоумен Тимур Родригез и его возлюбленная Катя Кабак поделились в соцсетях серией снимков, из которых стало понятно, что телеведущий сделал актрисе предложение. Пара запечатлена на фоне кинотеатра "Художественный", на котором появилась надпись: "Она сказала "Да".

"Так и сказала!" – лаконично подписали возлюбленные пост, сопроводив его эмодзи в виде кольца и сердца.

Позднее возлюбленные поделились эмоциями с волнительного момента с изданием СтарХит. По словам актрисы, она совсем не ждала предложения.

"Для меня это не было чем-то, о чем я постоянно думала или чего ждала – в этих отношениях у меня есть ощущение такой гармонии и спокойствия, что мы и так уже жили как семья. Все было настолько естественно и хорошо, что я просто наслаждалась тем, что между нами происходит", – отметила Катя.

В свою очередь, Тимур рассказал, что готовился к серьезному шагу и волновался, когда кто-то интересовался, собираются ли они пожениться.

Когда на премьерах или мероприятиях друзья и журналисты спрашивали нас о свадьбе и планах на будущее, я ужасно злился – переживал, что любые намеки могут случайно испортить или обесценить предстоящий сюрприз.
Тимур Родригез
шоумен, актер, певец, теле- и радиоведущий

По данным СМИ, Родригез и Кабак знакомы около 15 лет, их связывали дружеские отношения. О романе знаменитостей заговорили осенью 2023-го, после того как Тимур объявил о разводе и стал появляться на публике с Катей. Поначалу пара не комментировала отношения и подтвердила роман лишь в ноябре 2024-го.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz; katekabak

В комментариях к посту пару также поздравили многие знаменитости, в частности певицы Юлия Паршута, Валерия, Саша Савельева, Виктория Дайнеко, композитор Игорь Крутой, актрисы Анна Хилькевич, Марина Федункив, Зепюр Брутян, блогер Айза-Лилуна Ай, телеведущая Регина Тодоренко.

"Какая красивая любовь", – написала звезда фильма "Комбинация" Анастасия Уколова.

Актриса Лиза Моряк тоже назвала Родригеза и Кабак красивой парой. Однако в комментариях оказались не только поздравления. Некоторые решили напомнить шоумену, что этой истории любви предшествовала другая: телеведущий рассказал в интервью Лауре Джугелии в ноябре 2024-го, что сообщил экс-супруге Анне Девочкиной о расставании по телефону, так как они находились в разных странах.

Ряд подписчиков Тимура припомнили ему этот момент в комментариях под постом про помолвку.

"Она по смс согласилась?", "бедная бывшая красивая жена", "ты эту девушку, надеюсь, не оставишь по смс? Осознаннее будь!", "для некоторых вся жизнь – театр", "мне очень нравится Катя, но почему так больно за ту женщину, которая подарила Тимуру 18 лет жизни", "главное, чтобы по смс потом не развелся", – написали комментаторы.

Борьба за снижение алиментов

Фото: Тимур Родригез с супругой Анной и детьми. instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz

На первой супруге, Анне Девочкиной, Родригез женился в 2007-м. У супругов родились двое сыновей – Мигель и Даниэль. Пара не была замечена в скандалах, пока дело не дошло до развода, который был оформлен в мае 2025-го. Впоследствии экс-супруги решали разногласия через суд. В октябре 2025-го Тимур подал иск к матери своих детей с целью уменьшить размер алиментов в три раза.

Журналисты сообщили, что изначально экс-супруги заключили соглашение, по которому Тимур обязался перечислять 1,5 миллиона для детей и примерно 500 тысяч на содержание Девочкиной ежемесячно. Кроме того, шоумен согласился закрывать различные нужды Анны, в том числе поездки в отпуск. Однако позже телеведущий осознал, что сумма для него непосильна.

В декабре 2025-го шоумен проиграл суд: размер алиментов на детей остался прежним, чтобы не ухудшился уровень их жизни (Девочкина с двумя общими детьми живет в Испании).

Однако в конце января 2026-го суд расторг соглашение, по которому Тимур был обязан перечислять 500 тысяч ежемесячно на содержание экс-супруги. Актер рассказал журналистам, что Анна финансово не пострадала, ведь после развода он оставил жене недвижимость и другие накопления.

"Она держит на счету более 200 миллионов рублей. Она теперь очень богатый человек, а я уже давно нет", – рассказал певец.

В свою очередь, Катя Кабак воспитывает дочь от экс-супруга, с которым, по данным СМИ, развелась в 2024-м.

