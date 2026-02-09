Тимур Родригез оценил решение суда об отмене содержания его бывшей жены

Шоумен Тимур Родригез рассказал журналистам, что выиграл суд и больше не обязан перечислять 500 тысяч рублей ежемесячно на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной. Подробности – в материале Москвы 24.

Желание, а не закон

Фото: legion-media.com//ТАСС/Артем Геодакян

Телеведущий Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов) остался доволен решением суда, который 29 января расторг алиментное соглашение на содержание его бывшей жены Анны Девочкиной.

Причиной судебного заседания стало подписание Тимура с экс-супругой документа, согласно которому он после развода обязался выплачивать 500 тысяч рублей ежемесячно на ее содержание, помимо алиментов на детей. Адвокат телеведущего Сергей Жорин отметил, что Родригез обратился в суд в связи с изменившимися обстоятельствами. В результате судья встал на его сторону и полностью удовлетворил исковые требования.

В интервью телеканалу НТВ шоумен заявил, что решение переводить деньги экс-супруге было его личным решением.

"Закон Российской Федерации не обязывает меня содержать бывшую супругу. Выплачивать ей по полмиллиона рублей в месяц было моим желанием – я хотел продемонстрировать готовность поддерживать ее, несмотря на то что наши отношения закончились", – заявил Керимов.

Шоумен подчеркнул, что экс-супруга финансово не пострадала. По его словам, он переводил ежемесячно полтора миллиона рублей на содержание двоих общих сыновей и 500 тысяч Анне на личные нужды. Родригез отметил, что в общей сложности выплатил Девочкиной порядка 55 миллионов рублей.

Также он рассказал, что не стал делить недвижимость после развода, оставив Девочкиной "все". Шоумен попросил у экс-супруги лишь 30% от продажи дома, который, по его словам, реализовали за 100 миллионов рублей. Тимур также отметил, что у Анны есть недвижимость в центре Москвы и другие накопления.





Тимур Родригез певец, теле- и радиоведущий, шоумен Она держит на счету более 200 миллионов рублей. Она теперь очень богатый человек, а я уже давно нет.

Кроме того, Родригез заявил, что оплачивал все переезды, отдых, дополнительные занятия детей и в том числе попытки бывшей супруги начать бизнес. Комик отметил, что со временем счета стали "гигантскими" и он больше не в состоянии нести такие финансовые обязательства. По словам Тимура, он пытался договориться с Анной, но компромисса достичь не удалось, и дело дошло до суда.

Сейчас телеведущий готовится к новому судебному разбирательству – он намерен добиться уменьшения алиментов. Также Керимов признался, что хочет вернуть детей в Россию из Испании, где они сейчас проживают с матерью.

"У нас прекрасное бесплатное образование. Я готов поменяться с бывшей женой местами и сам воспитывать сыновей здесь", – заявил он.

В декабре 2025 года Родригез уже пытался сократить размер алиментов с 1,5 миллиона рублей до 500 тысяч в месяц.

Телеведущий предоставил документы, подтверждающие снижение его доходов, но суд оставил решение прежним, указав, что изменение размера выплат может привести к "ухудшению условий жизни" детей.

Решение Родригеза уменьшить размер алиментов и выплаты на супругу вызвало неоднозначную реакцию в Сети. СМИ подсчитали, что телеведущий якобы может заработать необходимую сумму за 45-минутное частное выступление. 5 часов его работы в качестве ведущего стоит 2,5 миллиона рублей. За один съемочный день он получает 400 тысяч рублей.

Развод по телефону

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О расставании Тимура Родригеза и Анны Девочкиной стало известно осенью 2023 года. Однако официально они развелись только весной 2025-го. По данным СМИ, пара прожила в браке 16 лет, за это время у них родились двое сыновей – Мигель и Даниэль.

В интервью Лауре Джугелии в 2024-м Родригез рассказал, что именно он инициировал разрыв и сообщил об этом Анне по телефону, когда они находились в разных странах. По его словам, спустя месяц Девочкина прилетела к нему, однако Тимур уже считал себя свободным и начал новые отношения.

Шоумен объяснил, что причина развода не измена, а кризис в браке. Однако вскоре после объявления о расставании с женой Родригез стал появляться на публике в компании актрисы Кати Кабак. Отношения пара подтвердила лишь осенью 2024 года, посетив вместе шоу Павла Воли.