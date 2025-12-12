Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 14:08

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Адвокат Прилучного: уголовное дело против Муцениеце будет возобновлено

"Все сделано": уголовное дело о клевете против Муцениеце будет возобновлено

Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, заявила, что уголовное дело о клевете против его бывшей супруги, Агаты Муцениеце, было приостановлено из-за ее беременности. Однако процесс против многодетной матери будет возобновлен уже в начале следующего года. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ей предъявят обвинение"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

О том, что суд возбудил уголовное дело о клевете против актрисы Агаты Муцениеце, стало известно в конце июля 2025 года. Тогда адвокат ее бывшего супруга, актера Павла Прилучного, Оксана Даниелова завила журналистам, что дело станет "фундаментальным уроком" для знаменитости и научит ее "крепко думать, прежде чем выходить с какими-то заявлениями". По словам юриста, причиной подачи иска стали высказывания Муцениеце о том, что Прилучный якобы препятствовал встречам их общего сына Тимофея с матерью, а также их общению.

Даниелова уточняла, что ей важно добиться не реального наказания для Агаты, а привлечь ее к ответственности "за поток лжи". В любом случае судимость отразится в биографии человека, отметила юрист.

В итоге адвокат сообщила порталу Woman.ru, что дело было приостановлено из-за беременности актрисы, но вскоре будет возобновлено.

С учетом того, что Агата находилась на последнем триместре, было основание полагать, что все следственные мероприятия могут плохо сказаться на ее здоровье. Мы попросили приостановить все действия по делу, было принято решение подождать, пока она не родит и не восстановится. Это примерно еще месяца полтора-два после рождения ребенка. После чего производство по уголовному делу будет возобновлено.
Оксана Даниелова
адвокат Павла Прилучного

Юрист отметила, что основной объем работы уже сделан, в том числе проведены экспертизы и получены заключения, остались лишь формальности.

"По делу все сделано, и когда расследование будет возобновлено, ей предъявят обвинение", – уточнила Оксана.

В декабре был завершен спор экс-супругов по поводу определения места жительства их старшего сына, 12-летнего Тимофея. Адвокат Прилучного заявила журналистам, что поданная ранее их стороной апелляционная жалоба относилась не к сути вынесенного ранее решения, а по "допущенным судом первой инстанции грубейшим процессуальным нарушениям". Иными словами, Павел не собирается оспаривать решение московского суда, который определил место жительства сына с матерью.

"Тимофей проживает с мамой и, что особенно важно, в настоящее время желает с ней проживать. Павел всецело поддерживает решение сына и как отец искренне рад тому, что ребенок наконец услышан мамой, пусть и таким радикальным образом. Это равно тому, что мать все же сумела наладить с сыном отношения, полностью нивелировав его обиды, явившиеся непосредственной причиной столь острого и категоричного желания Тимофея проживать с отцом и дозировать общение с матерью", – отметила Оксана.

Летом 2025 года Тимофей возобновил регулярное общение с матерью, сообщили СМИ. Он присутствовал на июльской гендер-пати, на которой Агата и ее нынешний супруг, музыкант Петр Дранга, раскрыли пол совместного ребенка. Муцениеце поделилась в соцсетях снимками с мероприятия, на которых был запечатлен Тимофей, он улыбался и обнимал маму. По данным СМИ, с того момента подросток стал вновь жить с Агатой. Сам Прилучный в недавнем интервью изданию HELLO! отметил, что до этого сын "год и восемь месяцев жил" с ним и его нынешней семьей.

"Все хорошо!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/agataagata

Агата Муцениеце пока не прокомментировала новости по поводу уголовного дела в отношении нее. Актриса наслаждается материнством: в начале декабря она стала мамой в третий раз. У них с Петром Дрангой родилась девочка, которая стала для музыканта первым ребенком.

Сама Агата показала фото и видео с выписки, а также из родильной палаты в своих соцсетях.

"Мы с дочей уже дома, у нас все хорошо!" – рассказала актриса.

О третьей беременности Муцениеце рассказала в личном блоге в июне, опубликовав снимки с округлившимся животом. В августе Агата и Петр сыграли свадьбу, которая, по данным СМИ, обошлась паре примерно в 6 миллионов рублей.

Агата развелась с первым супругом, актером Павлом Прилучным, в 2020 году после 10 лет брака. Разрыв был скандальным: актриса обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. А после официального развода бывшие долго судились из-за алиментов и места проживания сына Тимофея. У экс-супругов также есть дочь – 9-летняя Мия.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика