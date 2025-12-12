Адвокат Прилучного: уголовное дело против Муцениеце будет возобновлено

Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, заявила, что уголовное дело о клевете против его бывшей супруги, Агаты Муцениеце, было приостановлено из-за ее беременности. Однако процесс против многодетной матери будет возобновлен уже в начале следующего года. Подробности – в материале Москвы 24.
"Ей предъявят обвинение"
О том, что суд возбудил уголовное дело о клевете против актрисы Агаты Муцениеце, стало известно в конце июля 2025 года. Тогда адвокат ее бывшего супруга, актера Павла Прилучного, Оксана Даниелова завила журналистам, что дело станет "фундаментальным уроком" для знаменитости и научит ее "крепко думать, прежде чем выходить с какими-то заявлениями". По словам юриста, причиной подачи иска стали высказывания Муцениеце о том, что Прилучный якобы препятствовал встречам их общего сына Тимофея с матерью, а также их общению.
Даниелова уточняла, что ей важно добиться не реального наказания для Агаты, а привлечь ее к ответственности "за поток лжи". В любом случае судимость отразится в биографии человека, отметила юрист.
В итоге адвокат сообщила порталу Woman.ru, что дело было приостановлено из-за беременности актрисы, но вскоре будет возобновлено.
Юрист отметила, что основной объем работы уже сделан, в том числе проведены экспертизы и получены заключения, остались лишь формальности.
"По делу все сделано, и когда расследование будет возобновлено, ей предъявят обвинение", – уточнила Оксана.
В декабре был завершен спор экс-супругов по поводу определения места жительства их старшего сына, 12-летнего Тимофея. Адвокат Прилучного заявила журналистам, что поданная ранее их стороной апелляционная жалоба относилась не к сути вынесенного ранее решения, а по "допущенным судом первой инстанции грубейшим процессуальным нарушениям". Иными словами, Павел не собирается оспаривать решение московского суда, который определил место жительства сына с матерью.
"Тимофей проживает с мамой и, что особенно важно, в настоящее время желает с ней проживать. Павел всецело поддерживает решение сына и как отец искренне рад тому, что ребенок наконец услышан мамой, пусть и таким радикальным образом. Это равно тому, что мать все же сумела наладить с сыном отношения, полностью нивелировав его обиды, явившиеся непосредственной причиной столь острого и категоричного желания Тимофея проживать с отцом и дозировать общение с матерью", – отметила Оксана.
Летом 2025 года Тимофей возобновил регулярное общение с матерью, сообщили СМИ. Он присутствовал на июльской гендер-пати, на которой Агата и ее нынешний супруг, музыкант Петр Дранга, раскрыли пол совместного ребенка. Муцениеце поделилась в соцсетях снимками с мероприятия, на которых был запечатлен Тимофей, он улыбался и обнимал маму. По данным СМИ, с того момента подросток стал вновь жить с Агатой. Сам Прилучный в недавнем интервью изданию HELLO! отметил, что до этого сын "год и восемь месяцев жил" с ним и его нынешней семьей.
"Все хорошо!"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/agataagata
Агата Муцениеце пока не прокомментировала новости по поводу уголовного дела в отношении нее. Актриса наслаждается материнством: в начале декабря она стала мамой в третий раз. У них с Петром Дрангой родилась девочка, которая стала для музыканта первым ребенком.
Сама Агата показала фото и видео с выписки, а также из родильной палаты в своих соцсетях.
"Мы с дочей уже дома, у нас все хорошо!" – рассказала актриса.
О третьей беременности Муцениеце рассказала в личном блоге в июне, опубликовав снимки с округлившимся животом. В августе Агата и Петр сыграли свадьбу, которая, по данным СМИ, обошлась паре примерно в 6 миллионов рублей.
Агата развелась с первым супругом, актером Павлом Прилучным, в 2020 году после 10 лет брака. Разрыв был скандальным: актриса обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. А после официального развода бывшие долго судились из-за алиментов и места проживания сына Тимофея. У экс-супругов также есть дочь – 9-летняя Мия.