Адвокат Прилучного: уголовное дело против Муцениеце будет возобновлено

Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, заявила, что уголовное дело о клевете против его бывшей супруги, Агаты Муцениеце, было приостановлено из-за ее беременности. Однако процесс против многодетной матери будет возобновлен уже в начале следующего года. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ей предъявят обвинение"

О том, что суд возбудил уголовное дело о клевете против актрисы Агаты Муцениеце, стало известно в конце июля 2025 года. Тогда адвокат ее бывшего супруга, актера Павла Прилучного, Оксана Даниелова завила журналистам, что дело станет "фундаментальным уроком" для знаменитости и научит ее "крепко думать, прежде чем выходить с какими-то заявлениями". По словам юриста, причиной подачи иска стали высказывания Муцениеце о том, что Прилучный якобы препятствовал встречам их общего сына Тимофея с матерью, а также их общению.

Даниелова уточняла, что ей важно добиться не реального наказания для Агаты, а привлечь ее к ответственности "за поток лжи". В любом случае судимость отразится в биографии человека, отметила юрист.

В итоге адвокат сообщила порталу Woman.ru, что дело было приостановлено из-за беременности актрисы, но вскоре будет возобновлено.





Оксана Даниелова адвокат Павла Прилучного С учетом того, что Агата находилась на последнем триместре, было основание полагать, что все следственные мероприятия могут плохо сказаться на ее здоровье. Мы попросили приостановить все действия по делу, было принято решение подождать, пока она не родит и не восстановится. Это примерно еще месяца полтора-два после рождения ребенка. После чего производство по уголовному делу будет возобновлено.

Юрист отметила, что основной объем работы уже сделан, в том числе проведены экспертизы и получены заключения, остались лишь формальности.

"По делу все сделано, и когда расследование будет возобновлено, ей предъявят обвинение", – уточнила Оксана.

В декабре был завершен спор экс-супругов по поводу определения места жительства их старшего сына, 12-летнего Тимофея. Адвокат Прилучного заявила журналистам, что поданная ранее их стороной апелляционная жалоба относилась не к сути вынесенного ранее решения, а по "допущенным судом первой инстанции грубейшим процессуальным нарушениям". Иными словами, Павел не собирается оспаривать решение московского суда, который определил место жительства сына с матерью.

"Тимофей проживает с мамой и, что особенно важно, в настоящее время желает с ней проживать. Павел всецело поддерживает решение сына и как отец искренне рад тому, что ребенок наконец услышан мамой, пусть и таким радикальным образом. Это равно тому, что мать все же сумела наладить с сыном отношения, полностью нивелировав его обиды, явившиеся непосредственной причиной столь острого и категоричного желания Тимофея проживать с отцом и дозировать общение с матерью", – отметила Оксана.

Летом 2025 года Тимофей возобновил регулярное общение с матерью, сообщили СМИ. Он присутствовал на июльской гендер-пати, на которой Агата и ее нынешний супруг, музыкант Петр Дранга, раскрыли пол совместного ребенка. Муцениеце поделилась в соцсетях снимками с мероприятия, на которых был запечатлен Тимофей, он улыбался и обнимал маму. По данным СМИ, с того момента подросток стал вновь жить с Агатой. Сам Прилучный в недавнем интервью изданию HELLO! отметил, что до этого сын "год и восемь месяцев жил" с ним и его нынешней семьей.

"Все хорошо!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/agataagata

Агата Муцениеце пока не прокомментировала новости по поводу уголовного дела в отношении нее. Актриса наслаждается материнством: в начале декабря она стала мамой в третий раз. У них с Петром Дрангой родилась девочка, которая стала для музыканта первым ребенком.

Сама Агата показала фото и видео с выписки, а также из родильной палаты в своих соцсетях.

"Мы с дочей уже дома, у нас все хорошо!" – рассказала актриса.

О третьей беременности Муцениеце рассказала в личном блоге в июне, опубликовав снимки с округлившимся животом. В августе Агата и Петр сыграли свадьбу, которая, по данным СМИ, обошлась паре примерно в 6 миллионов рублей.

Агата развелась с первым супругом, актером Павлом Прилучным, в 2020 году после 10 лет брака. Разрыв был скандальным: актриса обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. А после официального развода бывшие долго судились из-за алиментов и места проживания сына Тимофея. У экс-супругов также есть дочь – 9-летняя Мия.