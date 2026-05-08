Пользователи Сети заметили в новой песне Долиной отсылку к скандалу с квартирой

Певица Лариса Долина выпустила новый трек под названием "Момент истины". В Сети предположили, что исполнительница в песне намекнула на травлю после скандала с продажей квартиры в Хамовниках. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я словно на распятие шла"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина презентовала новую песню под названием "Момент истины". Она опубликовала отрывки из композиции в личном блоге. В тексте есть строки о выборе между "казнить" и "помиловать", и пользователи предположили, что это отсылка к скандалу с продажей квартиры в Хамовниках.





Лариса Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года: она продала квартиру и отдала полученные деньги аферистам. После этого знаменитость подала в суд на покупательницу Полине Лурье. После серии разбирательств, завершившихся вердиктом Верховного суда, Долина все же покинула квартиру. На фоне происходящего артистка столкнулась с критикой в соцсетях и даже со стороны некоторых коллег



отрывок из песни "Момент истины" Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед.

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев предположил, что новым треком певица продолжила спекулировать на громкой теме с продажей недвижимости, сообщило издание "Абзац".

"Может быть, даже понравилось такое внимание, не знаю. Это странно", – отметил он.

По словам продюсера, он по-прежнему считает Долину талантливой певицей, но отношение к ее персоне "чисто по-человечески не может остаться таким, как было".

"Поэтому не нужно приносить 101 извинение в различных форумах для того, чтобы вымолить понимание и прощение", – заявил продюсер.

В свою очередь, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что Долина пытается привлечь внимание к своей персоне, однако ее поведение в ситуации с квартирой уже сработало против нее, сообщает сайт News.ru.





Павел Рудченко музыкальный критик, продюсер На самом деле, после действий Ларисы Александровны не особо верится в искренние намерения по выпуску песни. По сути, решения певицы отвернули ее от публики. Это не население озлобилось против нее, она своими действиями показала, как относится к людям, к их мнению и комментариям.

Рудченко предположил, что команда певицы пользуется тем, что тема с квартирой хоть и постепенно становится не такой интересной, но все же в новостном топе. С помощью этой повестки Долина создает "определенную волну привлечения внимания к своей персоне", добавил продюсер.

Он подчеркнул, что эмоциональная песня певицы выглядит как попытка вернуть утраченную любовь публики.

При этом в комментариях все не так однозначно: помимо критики есть много слов поддержки, поздравлений с премьерой и восхищений силой духа артистки.

"Сколько боли вынесла хрупкая, но такая сильная Лариса Александровна! Никто бы столько не вынес, тем более в одиночку", "поклон и восхищение", "Лариса, дорогая, прямо в сердце", – написали пользователи Сети.

Композиция "Момент истины" – это не первый случай, когда зрители находили в творчестве Долиной отсылку к скандалу вокруг продажи квартиры. В декабре 2025 года подозрения пали на песню "Последнее прощай". В строках песни есть слова "Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима...". И хотя трек о расставании с любимым человеком, некоторые пользователи увидели в нем намек на прощание с дорогостоящей квартирой, которую Долина, согласно решению суда, передала Полине Лурье.

Однако автор песни Антон Агеев заявил журналистам, что композиция никак не связана со сменой места жительства певицы.

"Песня была написана год-полтора назад. К истории с квартирой она никакого отношения не имеет. Это история об отношениях между мужчиной и женщиной", – сказал Агеев журналистам.

Концерты и переезд

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Демьянчук

Лариса Долина продолжает активно выступать в России, несмотря на обрушившееся на нее негодование публики. До конца 2026 года она выйдет на сцену минимум восемь раз: концерты в столице и других городах страны анонсированы на ее официальном сайте.

Часть выступлений пройдет в камерном формате. Например, 25 мая и 26 июля певица выступит вместе с коллективом "Долина Band" в одном из московских баров. Концерты продлятся чуть больше часа, стоимость билетов на мероприятие – от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

При этом издание РИА Новости подсчитало, что певица должна была дать более 20 выступлений только за первое полугодие, однако часть концертов перенесли на второе.

В конце апреля стало известно, что знаменитость переехала в арендованную квартиру площадью 235 квадратных метров. По данным телеграм-канала Mash, недвижимость расположена в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, стоимость аренды – от 700 тысяч рублей в месяц. Владельцем является топ-менеджер крупной энергетической компании, а ранее в апартаментах жил перебравшийся в Россию голливудский актер Стивен Сигал. Соседи рассказали журналистам, что в квартире идет ремонт, поэтому знаменитость они пока не видели.

По данным СМИ, перед этим Долина снимала жилье в центре Москвы за 350 тысяч рублей в месяц.