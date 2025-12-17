Variety: The Rolling Stones отменили тур из‑за состояния здоровья Кита Ричардса

Фото: ТАСС/АР/Invision/Amy Harris

Рок-группа The Rolling Stones отменила запланированный на 2026 год большой тур по Великобритании и Европе из-за состояния здоровья гитариста Кита Ричардса, сообщает Variety.

Уточняется, что Ричардс не хочет брать на себя тяготы длительных гастролей. По словам источников, коллектив почти закончил работу над новым альбомом, однако гитарист не готов к 4-месячному туру.

По данным СМИ, в последние годы музыкант испытывает трудности из-за артрита, что вынудило его изменить манеру игры.

Ранее в России отменили концерты американской группы Hollywood Undead. Как заявили в агентстве "Мельница", причиной стало давление общественности. Музыканты выразили сожаление, что не смогут выступить перед фанатами в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на большое желание.