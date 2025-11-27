Британская рок-группа Deep Purple выступит в Казахстане

Фото: ТАСС/Zuma/Frederic Kern

Британская рок-группа Deep Purple выступит с концертом в Казахстане 22 апреля 2026 года. Об этом музыканты сообщили на странице своей группы в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По планам, концерт пройдет в Алма-Ате на площадке Almaty Arena. Это будет второй концерт коллектива в Казахстане. Первое выступление в этой стране музыканты дали в 2006 году.

Группа Deep Purple была основана в Британии в 1968 году. Коллектив считается основоположником направления хард-рока.

Ранее сообщалось, что американский рэпер French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) выступит в Москве 23 апреля 2026 года. По планам, концерт состоится на площадке VK Stadium.