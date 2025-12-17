Собянин: более 100 видов выплат, компенсаций и льгот доступны москвичам онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 100 видов выплат, компенсаций и льгот доступны москвичам онлайн. Это позволило сократить сроки обращения с 8 до 6 рабочих дней, а зачисление средств – с 5 до 2 дней, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, социальное казначейство оказывает поддержку более чем 5 миллионам жителей. В этом учреждении осуществляется полный цикл обработки заявлений – от подачи на портале mos.ru до присвоения льготных статусов, оформления удостоверений и назначения выплат.

В 2025 году самыми популярными услугами стали меры поддержки семей с детьми. В частности, свыше 400 тысяч детей из многодетных семей и ребят с особенностями здоровья получили компенсацию на школьную форму, более 80 тысяч семей – выплату при рождении ребенка.



С июля в состав соцказначейства вошел Городской центр жилищных субсидий. Одним из приоритетов стало внедрение искусственного интеллекта в процесс назначения мер поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг, что позволило сократить сроки обработки документов с 2 дней до 1 часа. Постепенно такой опыт распространится и на другие социальные услуги, подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, с помощью сервиса "Не выходя из дома" горожане могут получить консультацию специалиста онлайн – в среднем за 15 минут. Каждый день контакт-центр принимает более 3 тысяч обращений.

Собянин уточнил, что соцказначейство не имеет аналогов в России. Столица делится с регионами передовыми практиками в области цифровизации, обработки обращений и подготовки кадров.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что ежегодная семейная выплата будет предоставляться со следующего года работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей. Она представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ. Выплата ориентирована на поддержку россиян, которые действительно в ней нуждаются.