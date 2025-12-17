Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро вводится в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена вводится в график, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Интервалы движения были временно увеличены на юго-восточном участке линии из-за человека на путях.

До этого человек упал на пути на станции метро "Проспект Мира". Пассажира оперативно подняли на платформу. Из-за инцидента интервалы движения составов по Кольцевой линии метро были увеличены.

Затем движение на Кольцевой ветке было введено в график и осуществлялось в штатном режиме. В пресс-службе столичного метро призывали граждан не подходить близко к краю платформы и не спускаться на пути, так как это может быть опасно.

