17 декабря, 09:05

Общество
Нутрициолог Попова: взрослому человеку можно не более четырех мандаринов в день

Нутрициолог назвала максимальную суточную норму мандаринов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Взрослые могут съесть без вреда для фигуры и здоровья не более 4 мандаринов в день. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Юлию Попову.

Специалист напомнила тем, кто следит за весом, что калорийность одного среднего мандарина не превышает 40–45 килокалорий. По ее словам, не стоит употреблять продукт людям с аллергией на цитрусовые, гастритом, язвой, изжогой, синдромом раздраженного кишечника, диабетом, а также тем, у кого есть проблемы с эмалью зубов.

"Два или три мандарина – это почти суточная норма витамина С для иммунитета и кожи. В них есть клетчатка для пищеварения и антиоксиданты, борющиеся с воспалениями. А эфирные масла в кожуре отлично поднимают настроение", – заключила Попова.

Ранее в Роскачестве посоветовали при выборе мандаринов обратить внимание на их кожуру и вес. В организации рекомендовали не приобретать плоды с повреждениями, темными пятнами, плесенью или участками с измененной структурой, так как эти признаки могут свидетельствовать о переохлаждении или порче товара.

Продукт должен быть упругим, равномерно окрашенным и иметь ощутимую тяжесть в руке, что будет говорить о его сочности. Помимо этого, спелый плод обладает ярким ароматом, а его кожура легко отделяется от мякоти. Роскачество также указало, что зеленоватые пятна или хвост свидетельствуют о незрелости продукции, а сморщенная и твердая кожура – о перезревании.

Диетологи напомнили про полезные свойства мандаринов

