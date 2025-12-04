Верховный суд оставил без изменений приговор сжегшему Коран Журавелю

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Верховный суд России оставил в силе приговор Никите Журавелю, который был осужден за госизмену и сожжение Корана, сообщила пресс-служба инстанции.

В суде пояснили, что коллегия по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу, однако не нашла оснований для смягчения наказания.

Журавель был задержан в 2023 году за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети Волгограда. По версии следствия, молодой человек совершил преступление по заданию украинских спецслужб. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Позже Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, а также извинился за свой поступок. В феврале 2024 года суд лишил его свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Спустя месяц мужчину обвинили в госизмене.

По версии прокуратуры, еще до ситуации с Кораном он выполнял поручения куратора Службы безопасности Украины (СБУ), которые были направлены против безопасности России. По этому делу суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима.

В апреле этого года Третий апелляционный суд уже отказывал в изменении приговора.