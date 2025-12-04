Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:44

Происшествия

Верховный суд оставил без изменений приговор сжегшему Коран Журавелю

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Верховный суд России оставил в силе приговор Никите Журавелю, который был осужден за госизмену и сожжение Корана, сообщила пресс-служба инстанции.

В суде пояснили, что коллегия по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу, однако не нашла оснований для смягчения наказания.

Журавель был задержан в 2023 году за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети Волгограда. По версии следствия, молодой человек совершил преступление по заданию украинских спецслужб. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Позже Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве, а также извинился за свой поступок. В феврале 2024 года суд лишил его свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Спустя месяц мужчину обвинили в госизмене.

По версии прокуратуры, еще до ситуации с Кораном он выполнял поручения куратора Службы безопасности Украины (СБУ), которые были направлены против безопасности России. По этому делу суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима.

В апреле этого года Третий апелляционный суд уже отказывал в изменении приговора.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика