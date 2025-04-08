Суд оставил приговор сжегшему Коран Журавелю о госизмене без изменений

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Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, который был осужден на 14 лет по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

"Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", – сказал Сабинин.

В 2023 году Журавель был задержан за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети Волгограда. Преступление обвиняемый совершил по заданию украинских спецслужб. За оскорбление чувств верующих суд лишил его свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Позже мужчину обвинили в госизмене. По версии прокуратуры, еще до инцидента с Кораном он отправил представителю спецслужб Украины видео с пролетающими самолетами и железнодорожным составом, который перевозил военную технику, а также сведения о движении служебного авто одной из воинских частей.

По данному делу суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. В суде Журавель признал свою вину.