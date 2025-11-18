Депутат Бессараб: бесплатные парковки для многодетных могут вводить муниципалитеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Решение о предоставлении бесплатных мест на муниципальных парковках для многодетных семей могут принимать только местные парламентарии, а не федеральные законодатели. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом она отреагировала на соответствующий законопроект, подготовленный депутатами партии ЛДПР.

При реализации данной меры владельцы частных парковок вправе будут получить компенсацию из муниципального бюджета либо отказаться от предоставления льготы, отметила парламентарий, пояснив, что чиновники на высшем уровне не могут распоряжаться региональными средствами и, соответственно, решать такие вопросы.

"В Москве и Краснодаре парковки бесплатные для многодетных – решения местных властей. Каждый муниципалитет должен принять его самостоятельно. Сделать это желательно, и нужно рассказывать про это людям", – отметила Бессараб.

Она также обратила внимание на то, что некоторые муниципалитеты уже приняли такое решение еще в 2024 году, однако ее коллеги упустили данный факт.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму членами ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким 18 ноября. Согласно проекту, будет запрещено взимать плату за использование платных парковок с одного транспортного средства, которое находится в собственности одного из родителей многодетной семьи.

Детали реализации этой льготы должны быть определены правительством. При разработке закона парламентарии опирались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где уже действуют соответствующие нормы.