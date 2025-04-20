МИД Украины потребовал извинений от Fox News из-за ошибки в эфире

Фото: depositphotos/mariakarabella

МИД Украины требует от американского телеканала Fox News извинений за то, что в одном из телесюжетов Киев был помечен как российский город. Об этом на своей странице в соцсети X написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, необходимо принести извинения и провести расследование в отношении того, кто допустил ошибку", – сказал он.

Ошибка была допущена во время трансляции пасхальных богослужений в Москве и Киеве. В какой-то момент в подписи к видео из украинской столицы появилась надпись "Пасхальная служба: Киев, Россия". Позже ошибку исправили.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил продлить режим прекращения огня, если он будет соблюдаться, "и по окончании пасхальных суток 20 апреля".

Позже стало известно, что украинские войска после объявления перемирия уже 444 раза атаковали позиции российской армии, а также осуществили 900 ударов с помощью БПЛА.

