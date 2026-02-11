Скончался актер Владимир Рулла

Фото: телеграм-канал "РАМТ"

Артист театра Владимир Рулла ушел из жизни 9 февраля в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).

"9 февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТе", – сказано в сообщении.

Актер окончил Театральное училище им. Щепкина в 1971 году, после чего начал работать в ТЮЗе Кирова. В Центральный детский театр его пригласили в 1981 году.

На этой сцене на его счету свыше 30 ролей. Он запомнился зрителям как доктор Чилтон в "Поллианне", Жак в "Жаннете", Певец в "Приключениях Тома Сойера", Тарталья в "Зеленой птичке" и Раздватрис в "Трех толстяках".

