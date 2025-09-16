Фото: depositphotos/KrisCole

Новая магнитная буря началась на Земле. Пока она протекает довольно умеренно, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, буря уровня G1 началась между 03:00 и 06:00 по московскому времени. В данный момент Земля достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3 больше не наблюдается.

По данным лаборатории, зарегистрированы отдельные слабые и умеренные бури, между которыми отмечаются периоды спокойствия. Если не появится новых факторов, то такая обстановка сохранится еще 2–3 дня.

При этом скорость солнечного ветра остается высокой и продолжает увеличиваться, превысив критическую отметку в 750 километров в секунду. Любое усиление магнитного поля может спровоцировать магнитные бури 2–3 уровней.

Накануне, 15 сентября, на Земле прошла сильнейшая за 3 месяца магнитная буря. Уровень возмущения магнитного поля приблизился к G3. Исследователи заметили явление на фоне роста скорости солнечного ветра, к которому привело попадание планеты в зону действия крупной коронарной дыры.