16 декабря, 14:39

Политика

В ГД приняли закон об увеличении наказаний за дезертирство для бывших заключенных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении законопроект об увеличении уголовной ответственности за дезертирство для бывших заключенных. Теперь за это грозит до 20 лет лишения свободы.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и относятся к дезертирству, совершенному лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы. Также мера относится к лицам, в отношении которых производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части.

За самовольное оставление воинской части на срок свыше 2 суток, но не более 10 суток предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. От 3 до 8 лет – в случае оставления части на срок от 10 суток до месяца.

Кроме того, за самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью более месяца можно будет получить от 7 до 12 лет.

Аналогичный срок предусматривается за уклонение путем симуляции болезни.

Ранее Владимир Путин подписал закон, распространяющий уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев. Речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей. Также это относится к дезертирству, уничтожению или повреждению имущества Минобороны и добровольной сдаче в плен.

