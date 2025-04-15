Житель Сахалина получил 15 лет колонии по первому в России делу о сдаче в плен

Фото: 123RF/armmypicca

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима и лишил воинского звания местного жителя по первому в РФ делу о добровольной сдаче в плен противнику в ходе СВО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат осужденного Сергей Вершинин.

Адвокат объяснил, что 43-летний Роман Иванишин, отец четверых несовершеннолетних детей, шахтер по профессии и ветеран военных действий на Кавказе, служил младшим сержантом на Сахалине. Он был мобилизован в 2022 году.

Затем областная призывная комиссия отменила это решение, и отец семейства должен был вернуться на родину в Углегорск еще в конце 2023 или в начале 2024 года, подчеркнул Вершинин.

Но в действительности, утверждает защитник осужденного, мужчина продолжил участвовать в спецоперации, так как командование части не выдало приказ о его демобилизации. В итоге мужчина оказался в украинском плену. На родину ему удалось вернуться в процессе обмена военнопленными.

По версии стороны защиты, Иванишин был захвачен украинской разведгруппой и насильно перемещен на территорию, подконтрольную Вооруженным силами Украины (ВСУ). Уголовное дело вначале рассматривалось на Сахалине, потом было передано в Москву, но потом вернулось в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Суд вынес приговор не только за добровольную сдачу в плен, но и за покушение на сдачу в плен и за дезертирство из своей части.

"Мой подзащитный в ходе судебного следствия вину в добровольной сдаче в плен не признал. Мы намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке в окружной военный суд в Хабаровске", – сказал адвокат.

Ранее в СКР выяснили, что нападение на Курскую область было реализовано украинскими военными 22-й отдельной механизированной бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Фигурантами уголовных дел стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которых подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство. Позже Пипко был заочно арестован и объявлен в РФ в розыск.

