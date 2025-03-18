Суд заочно приговорил британского наемника к 14,5 года колонии

Фото: 123RF/askoldsb

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 года колонии 40-летнего гражданина Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Гаррета, воевавшего на стороне Украины. Об этом Генпрокуратура России сообщила на сайте.

Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК России "Участие наемника в вооруженном конфликте". Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в период с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в украинское националистическое объединение "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Наемник участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур.

В конце 2017 года британец уехал домой, а в феврале 2022-го вернулся на территорию Украины, вступил в состав интернационального легиона и участвовал в боевых действиях до ноября 2024 года. За это он получил материальное вознаграждение на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей, рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении американца Майкла Джонса, который подозревается во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. В ведомстве отметили, что в декабре прошлого года наемник незаконно пересек российскую границу и совершал преступления против мирных граждан.

Местонахождение Джонса устанавливают правоохранительные органы.