Суд приговорил военного к 7,5 года колонии за самовольный уход с позиций в ДНР

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к 7,5 года колонии строгого режима за самовольное оставление места службы в ДНР. Об этом сказано на сайте инстанции.

Из материалов дела следует, что военный хотел уклониться от участия в боевых действиях ради отдыха. В результате в феврале прошлого года он сбежал из подразделения войсковой части в зоне спецоперации в ДНР и уехал на Сахалин, где проводил время по своему усмотрению.

Задержали мужчину в июле этого года в селе Троицком Анивского района. При этом суд указал, что мужчина является опасным рецидивистом, который ранее уже отбывал наказание в виде лишения свободы.

Злоумышленника арестовали прямо в зале суда.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов приказал лишить мобилизованных ежемесячной социальной выплаты при самовольном оставлении воинской части или места военной службы. Соцвыплата, установленная Владимиром Путиным, составляет 158 тысяч рублей и выплачивается ежемесячно.